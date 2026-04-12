Historyczny moment w Bundeslidze. Kobieta tymczasowym trenerem Unionu Berlin. "Dlatego postanowiliśmy zacząć od nowa"

Na zdjęciu fragment boiska piłkarskiego oraz wpis FC Unionu Berlin (screen z X) / autor: pixabay.com/X-FC Union Berlin (screen)
Historyczny moment w niemieckiej Bundeslidze. Pierwszy raz kobieta została trenerem tamtejszej ekstraklasy. Union Berlin, który przegrał wczoraj z ostatnim w tabeli Heidenheim 1:3, rozstał się z trenerem Steffenem Baumgartem. Marie-Louise Eta została opiekunem zespołu do końca sezonu.

Dwa zwycięstwa w czternastu meczach od przerwy zimowej i występy w ostatnich tygodniach nie dają pewności, że uda nam się odwrócić sytuację w obecnym składzie. Dlatego postanowiliśmy zacząć od nowa. Cieszę się, że Marie-Louise Eta zgodziła się tymczasowo objąć to stanowisko, zanim latem, zgodnie z planem, zostanie trenerem pierwszej drużyny kobiet

— wyjaśnił Horst Heldt, dyrektor zarządzający ds. męskiego futbolu w Unionie.

Eta będzie pierwszą kobietą, która przejmie męską drużynę Bundesligi w roli szkoleniowca głównego. Dla 34-letniej trener (ostatnio prowadziła zespół Unionu do lat 19) to nie będzie jednak całkiem nowe wyzwanie. Pełniła już bowiem funkcję asystentki trenera klubu z Berlina podczas walki o utrzymanie w maju 2024 roku.

Piłkarze Unionu zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów.

xyz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

