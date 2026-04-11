Cały świat polskiego spotu pogrążył się w żałobie po wczorajszej informacji o śmierci drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Jacka Magiery. Polski trener, a wcześniej piłkarz zmarł po nagłym zasłabnięciu w czasie treningu biegowe. Miał zaledwie 49 lat. Magierę w bardzo ładny sposób pożegnali kibice Legii Warszaw, którzy podczas dzisiejszego meczu z Górnikiem Zabrze zaprezentowali piękną oprawę poświęconą Magierze, który w karierze był m.in. piłkarzem, a następnie trenerem stołecznej drużyny.
Kibice Legii Warszawa ubrali się na dzisiejszy mecz na czarno [zwykle, szczególnie na trybunie z najbardziej zaangażowanymi w doping kibicami - „Żylecie” - ubrani są na biało - przyp. red.]. Podczas oprawy zaprezentowali wizerunek Jacka Magiery z wymownym podpisem: „Panie Jacku, dziękujemy”.
Kibice odpalili też race oraz skandowali imię i nazwisko zmarłego trenera.
Piłkarze „Wojskowych” również pożegnali Jacka Magierę, występując przed rozpoczęciem meczu - podczas minuty ciszy - w czarnych koszulkach ze zdjęciem zmarłego trenera i napisem: „Na zawsze w naszej pamięci. Jacek Magiera 1977-2026”.
Adam Stankiewicz/X
