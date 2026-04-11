Arsenal Londyn zaliczył porażkę w meczu z AFC Bournemouth w Premier League (1:2). „Kanonierzy” na sześć kolejek przed końcem mają 9 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale rozegrali o dwa spotkania więcej.
W pierwszej połowie prowadzenie dał gościom Francuz Eli Junior Kroupi, a wyrównał z rzutu karnego Szwed Victor Gyokeres, bohater niedawnych meczów barażowych o awans do mistrzostw świata z Ukrainą (3:1, zdobył trzy bramki) i Polską (3:2, strzelił zwycięskiego gola).
Po zmianie stron Arsenal osiągnął przewagę, ale do siatki trafili goście - w 74. minucie składną akcję wykończył precyzyjnym strzałem Alex Scott.
Arsenal prowadzi w PL z dorobkiem 70 punktów
W 32 meczach ligowych Arsenal zgromadził 70 punktów i wyprzedza o dziewięć Manchester City, który w niedzielę zagra w Londynie z Chelsea, a ma jeszcze zaległe spotkanie.
Bournemouth przesunął się na razie na dziewiąte miejsce w tabeli. „Wisienki” nie przegrały 12 ostatnich meczów w Premier League - pięć zwycięstw i siedem remisów. Ostatnim pogromcą tej drużyny był… Arsenal - 3 stycznia zwyciężył po zaciętym spotkaniu 3:2.
Adam Bąkowski/PAP
