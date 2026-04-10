Wzruszający wpis Marka Magiery po śmierci brata: Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd

Marek Magiera pożegnał brata . / autor: PAP/Leszek Szymański
Marek Magiera pożegnał brata . / autor: PAP/Leszek Szymański

Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd… Trudno w to wszystko uwierzyć” - napisał Marek Magiera po śmierci swojego brata - Jacka Magiery.

Jacek Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.

Wzruszający wpis brata

W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający wpis zmarłego trenera - Marka Magiery, który jest komentatorem sportowym w Polsat News.

Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd… Trudno w to wszystko uwierzyć

— napisał.

Dziękuję wszystkim za niezliczone wyrazy wsparcia. Chcę żeby to zdjęcie zrobione w wyjątkowym dla nas miejscu i bardzo ważnym dla nas momencie zostało w kolorach

— wskazał.

UEFA żegna Magierę

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wydała komunikat upamiętniający zmarłego w piątek drugiego trenera polskiej reprezentacji Jacka Magierę.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jacka Magiery, dziś rano. W tym trudnym czasie nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku

— napisano na oficjalnym profilu UEFA na portalu X.

Europejska federacja opublikowała także życiorys zmarłego szkoleniowca na swojej stronie internetowej.

