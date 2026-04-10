„Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd… Trudno w to wszystko uwierzyć” - napisał Marek Magiera po śmierci swojego brata - Jacka Magiery.
Jacek Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.
Czytaj także
Wzruszający wpis brata
W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający wpis zmarłego trenera - Marka Magiery, który jest komentatorem sportowym w Polsat News.
Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd… Trudno w to wszystko uwierzyć
— napisał.
Dziękuję wszystkim za niezliczone wyrazy wsparcia. Chcę żeby to zdjęcie zrobione w wyjątkowym dla nas miejscu i bardzo ważnym dla nas momencie zostało w kolorach
— wskazał.
Czytaj także
UEFA żegna Magierę
Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wydała komunikat upamiętniający zmarłego w piątek drugiego trenera polskiej reprezentacji Jacka Magierę.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jacka Magiery, dziś rano. W tym trudnym czasie nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku
— napisano na oficjalnym profilu UEFA na portalu X.
Europejska federacja opublikowała także życiorys zmarłego szkoleniowca na swojej stronie internetowej.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757709-wzruszajacy-wpis-marka-magiery-po-smierci-brata
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.