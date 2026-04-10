Robert Lewandowski broni obecnie barw hiszpańskiej FC Barcelony. Taki stan rzeczy może jednak długo nie potrwać. Jak podaje włoska „La Gazzetta dello Sport”, napastnik „Blaugrany” miał zaoferować swoje usługi zespołowi AC Milan. Według gazety trwają wstępne rozmowy, a zainteresowany piłkarzem Barcelony jest też Juventus Turyn.
Jak zaznaczył włoski dziennik, latem wygasa kontrakt Lewandowskiego z Barceloną, a on chce kolejnego wyzwania w następnej europejskiej metropolii.
Gazeta podkreśliła, że aby sprostać europejskim ambicjom, po odbudowie pozycji we włoskiej lidze, AC Milan będzie potrzebował napastnika o międzynarodowej renomie.
Sława Lewandowskiego to rezultat jego goli strzelanych na całym kontynencie, ze szczególnym naciskiem na Niemcy i Hiszpanię. Tylko w Bundeslidze i La Lidze napastnik zdobył 565 bramek, a to liczby wielokrotnie większe niż w przypadku obecnych atakujących w czerwono-czarnych. Luka w polu karnym zostałaby więc wypełniona z nawiązką: Lewandowski w sezonie, w którym skończył 37 lat, ma już na koncie 12 goli ligowych; więcej niż wszyscy napastnicy Milanu
— analizuje gazeta.
„Od dawna się nim interesuje”
Jak podkreślono, liczby są decydujące, zarówno te „dotyczące goli, by opisać kryzys Milanu, i te Roberta, by uznać go za napastnika najwyższej klasy”.
Są też inne dane, jak choćby wiek: Lewandowski urodził się w Warszawie w sierpniu 1988 roku, jest więc tylko o trzy lata młodszy od 40-letniego Luki Modricia. Na trudnym rynku napastników, gdzie wielcy strzelcy są rzadkością, a ci nieliczni kosztują fortunę, mógłby być okazją. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa latem, więc Milan mógłby go pozyskać bez opłaty transferowej
— dodaje „La Gazzetta dello Sport”.
Dziennik przekazał, że menedżerowie polskiego napastnika pracują i sondują nowe możliwości.
Po Monachium i Barcelonie „Lewy” chce jeszcze jednej wielkiej europejskiej sceny, a Mediolan nią jest. Powiedzieć, że Lewandowski się oferuje, to niemal umniejszyć jego urok; z pewnością szuka kolejnego wielkiego wyzwania. A Milan, który znów celuje w powrót na międzynarodowy szczyt, takim wyzwaniem jest. Dlatego Robert zdecydował się zrobić krok naprzód. Włochy dają mu też możliwość wyboru Juventusu, który od dawna się nim interesuje
— tłumaczy największa włoska gazeta sportowa.
Wniósłby „pokaźny ładunek goli i doświadczenia”
Jak zauważono w artykule, koszty kontraktu Polaka są wysokie, ale mediolański klub dokona swoich kalkulacji.
Lewandowski wniósłby bowiem pokaźny ładunek goli i doświadczenia
— oceniono.
„La Gezzetta dello Sport” jednocześnie przypomniała dorobek Polaka, podając bilans jego występów w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i wreszcie Barcelonie, wymieniając tytuły i trofea oraz jego imponujące liczby, także 89 goli w reprezentacji Polski, której jest rekordzistą pod względem liczby występów — 165.
Dziennik kładzie nacisk na to, że Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów i ustępuje jedynie Cristiano Ronaldo oraz Lionelowi Messiemu.
Autor artykułu spuentował, że Polak z pewnością natychmiast rozwiązałby kryzys strzelecki, który trapi Milan.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757676-lewandowski-w-ac-milan-na-jaw-wyszly-zaskakujace-rewelacje
