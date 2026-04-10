Polska piłka doznała dziś bardzo bolesnej straty. „Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery” - napisał prezydent Karol Nawrocki na portalu X. Kondolencje złożył także kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.
Żegnaj, Polska Ci dziękuje
— napisał prezydent na platformie X. Dodał zdjęcie, na którym z Magierą ściskają sobie ręce w szatni piłkarskiej reprezentacji Polski.
Czytaj także
Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w wieku 49 lat w piątek we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.
To były piłkarz m.in. Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź, mistrz Europy do lat 16 z 1993 roku. Jako trener był asystentem Urbana w stołecznym zespole, później samodzielnym trenerem Legii, prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.
„Trenerze, nie tak miało być”
Kondolencje złożył również kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.
Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych
— napisał na portalu X.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757674-prezydent-pozegnal-sp-jacka-magiere-polska-ci-dziekuje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.