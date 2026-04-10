Niepowetowana strata dla polskiej piłki. Prezydent Karol Nawrocki pożegnał śp. trenera Jacka Magierę. "Polska Ci dziękuje"

  • Sport
  • opublikowano:
Na zdjęciu śp. Jacek Magiera z prezydentem Karolem Nawrockim w szatni po meczu reprezentacji Polski / autor: X-Karol Nawrocki
Polska piłka doznała dziś bardzo bolesnej straty. „Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery” - napisał prezydent Karol Nawrocki na portalu X. Kondolencje złożył także kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Żegnaj, Polska Ci dziękuje

— napisał prezydent na platformie X. Dodał zdjęcie, na którym z Magierą ściskają sobie ręce w szatni piłkarskiej reprezentacji Polski.

Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w wieku 49 lat w piątek we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.

To były piłkarz m.in. Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź, mistrz Europy do lat 16 z 1993 roku. Jako trener był asystentem Urbana w stołecznym zespole, później samodzielnym trenerem Legii, prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Trenerze, nie tak miało być”

Kondolencje złożył również kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.

Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych

— napisał na portalu X.

xyz/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych