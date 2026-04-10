Zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski prowadzonej przez selekcjonera Jana Urbana! „Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie” - czytamy w komunikacie PZPN. Magiera zmarł w wieku 49 lat. Według informacji medialnych zasłabł dziś rano podczas treningu biegowego.
Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie
— czytamy na profilach „Łączy nas piłka” i PZPN w serwisie X.
Zasłabł podczas biegu
Jak ustaliło Radio Wrocław, znany trener zasłabł dziś rano podczas treningu biegowego, następnie został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Podobną informację podał założyciel Kanału Zero, a wcześniej wieloletni dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski: „Jacek Magiera wyszedł pobiegać do parku… Druzgocąca wiadomość. Wspaniały człowiek” - napisał w serwisie X.
„Trudno znaleźć właściwe słowa”
Głos zabrał również prezes PZPN Cezary Kulesza.
Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny
— napisał na portalu X.
Sylwetka śp. trenera Jacka Magiery
Jako piłkarz występował w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź, a na koniec kariery krótko w Cracovii. Następnie pracował jako szkoleniowiec w kilku klubach ekstraklasy oraz juniorskich drużynach narodowych.
Był wychowankiem Rakowa, w barwach którego w marcu 1995 roku zadebiutował w ekstraklasie. W 1997 trafił do Legii i występował w stolicy do 2006 roku, z półroczną przerwą grę w Widzewie (2000).
Ze stołecznym klubem wywalczył dwa razy mistrzostwo, raz Puchar Polski i Superpuchar. W 2006 roku powrócił do Rakowa, a karierę zakończył wkrótce potem Cracovii.
W ekstraklasie rozegrał łącznie 233 mecze, zdobywając 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 wywalczył mistrzostwo Europy (1993). Kilka miesięcy później, jak przypomniał PZPN, był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.
Jako szkoleniowiec pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w Legii, a tymczasowo prowadził też wówczas stołeczny zespół jako pierwszy trener.
W latach 2014-15 był opiekunem rezerw na Łazienkowskiej, a 2016 roku przeniósł się do Zagłębia Sosnowiec. Po kilku miesiącach został szkoleniowcem Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej. Pozostaje więc ostatnim - jak dotychczas - trenerem pracującym z polskim klubem w Champions League.
W sezonie 2016/17 wywalczył z Legią mistrzostwo Polski. We wrześniu 2017 został zwolniony z klubu, a wkrótce potem zaczął pracę w PZPN.
Od marca 2018 roku Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się w roli gospodarza do mistrzostw świata 2019. Doszedł z nią do 1/8 finału turnieju. Później pracował z kadrą narodową U-19.
Do futbolu klubowego powrócił w 2021 roku, obejmując Śląsk Wrocław, z którym w sezonie 2023/24 wywalczył wicemistrzostwo kraju.
Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski. Niedawno kadra Urbana wystąpiła w barażach o awans do mistrzostw świata, przegrywając w finale 31 marca na wyjeździe ze Szwecją 2:3.
Sportowe środowisko żegna śp. Magierę
Był bardzo szanowany i lubiany przed kibiców oraz dziennikarzy. Wszechstronnie wykształcony, otwarty w kontaktach z mediami, kulturalny i zawsze przygotowany do wywiadów.
Przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu
— napisano na oficjalnej stronie Legii.
Brak słów
— napisał na swoim profilu na X Zbigniew Boniek, który był prezesem PZPN w czasach pracy Magiery m.in. z kadrą do lat 20.
W rozmowie z polsatsport.pl były znakomity piłkarz dodał, że „są takie rzeczy, informacje i newsy, które trudno skonsumować”.
Życie i zdarzenia wokół nas bywają czasem okrutne. Jacek Magiera był jednym z tych ludzi, do których miałem największy szacunek. Zawsze zdyscyplinowany, spokojny, zrównoważony, oczytany, inteligentny. Po prostu brak słów
— przyznał Boniek.
Wszystkie mecze najbliższej kolejki ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.
