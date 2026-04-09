To oni zagrają w finale Pucharu Polski! Raków Częstochowa pokonał w rzutach karnych GKS Katowice i zmierzy się z Górnikiem Zabrze

Raków pokonał GKS Katowice w serii rzutów karnych 4-2 w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Po regulaminowych 90 minutach było 3:3, a po dogrywce 4:4. W finale 2 maja na PGE Narodowym rywalem drużyny z Częstochowy będzie Górnik Zabrze, który w środę wygrał z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz 1:0.

Półfinał piłkarskiego Pucharu Polski: Raków Częstochowa - GKS Katowice 4:4 po dogr. (3:3, 0:2), karne 4-2. Awans: Raków Częstochowa.

Bramki: 0:1 Erik Jirka (21), 0:2 Arkadiusz Jędrych (41-karny), 1:2 Jonatan Brunes (47), 2:2 Bogdan Racovitan (49-głową), 3:2 Lamine Diaby-Fadiga (67), 3:3 Adam Zrelak (90+4), 4:3 Leonardo Rocha (112-głową), 4:4 Eman Markovic (116).

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

