Szymon Marciniak jedzie na mundial! Wraz z nim polska ekipa sędziowska. To już trzecie mistrzostwa świata polskiego arbitra

Marciniak jedzie na mundial / autor: Voltmetro, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Marciniak jedzie na mundial / autor: Voltmetro, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Szymon Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podczas mundialu pracować będą także sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Informację o nominacjach podała FIFA. Marciniak znalazł się w gronie 52 głównych arbitrów, którzy będą prowadzić mecze tegorocznych MŚ. Wśród nich są także dwie kobiety - Katia Garcia z Meksyku i Tori Penso z USA.

Trzeci mundial

Będzie to trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był rozjemcą w pięciu spotkaniach MŚ.

45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.

Marciniak od 2011 jest sędzią międzynarodowym, a od 2015 sędzią klasy UEFA Elite. Jest najbardziej docenianym polskim arbitrem. Prowadzi mecze ekstraklasy, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów, Ligi Europy i mecze międzypaństwowe. W 2022 i 2023 roku został wybrany najlepszym sędzią na świecie według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

Pozostali sędziowie

Kwiatkowski podczas tegorocznego mundialu będzie pracować jako sędzia wideo i poleci na MŚ po raz drugi. W Katarze również obsługiwał VAR i współpracował z Marciniakiem, także w finale.

Dla Listkiewicza, podobnie jak dla Marciniaka, będą to trzecie mistrzostwa świata. Drugi sędzia asystent Kupsik będzie debiutantem, choć w 2025 roku pracował z Marciniakiem, Listkiewiczem i Kwiatkowskim podczas klubowych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.

Nominacje

Nominowano też 88 asystentów i łącznie 30 sędziów VAR ze wszystkich sześciu konfederacji i 50 krajowych federacji. To największy i najbardziej różnorodny skład sędziów w historii MŚ.

Wybrani sędziowie są najlepsi na świecie. Byli częścią szerszej grupy, którą zidentyfikowano i monitorowano przez ostatnie trzy lata. Uczestniczyli w seminariach i sędziowali w turniejach FIFA. Ponadto ich występy były regularnie oceniane. Wybrani otrzymali kompleksowe wsparcie od naszych trenerów fitness i personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów i psychologów. Naszym celem jest zapewnienie im optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej po przybyciu do Miami 31 maja

— powiedział Pierluigi Collina, przewodniczący Komitetu Sędziowskiego FIFA, cytowany w komunikacie piłkarskiej centrali.

W mundialu wystąpi 48 drużyn, czyli od 16 więcej niż w poprzednich edycjach turnieju tej rangi. Od 11 czerwca do 19 lipca zostaną rozegrane 104 mecze.

Tegoroczne mistrzostwa świata będą największe w historii. Zostaną też rozegrane na największym obszarze geograficznym. Dlatego wymagają największego zespołu sędziowskiego w historii. Przybędzie 41 arbitrów w porównaniu do mundialu w Katarze w 2022 roku. Wybór sześciu kobiet kontynuuje trend zapoczątkowany cztery lata temu w Katarze. Dążymy do dalszego rozwoju sędziowania wśród pań

— podkreślił Collina.

Podczas turnieju sędziowie będą codziennie trenować i mogą liczyć na kompleksowe wsparcie.

Nasi analitycy meczowi dostarczą sędziom wszystkich informacji potrzebnych do odpowiedniego przygotowania się do meczów

— poinformował były włoski arbiter.

Jak dodał, ważną rolę wspierającą arbitrów w podejmowaniu decyzji odegra technologia.

Wykorzystany zostanie system goal-line, zaawansowana wersja półautomatycznego spalonego oraz technologia piłki połączonej. Po raz pierwszy w historii MŚ kibice będą mogli spojrzeć na sytuację z perspektywy sędziego na boisku

— podsumował Collina.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

