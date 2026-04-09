Szymon Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podczas mundialu pracować będą także sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
Informację o nominacjach podała FIFA. Marciniak znalazł się w gronie 52 głównych arbitrów, którzy będą prowadzić mecze tegorocznych MŚ. Wśród nich są także dwie kobiety - Katia Garcia z Meksyku i Tori Penso z USA.
Trzeci mundial
Będzie to trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był rozjemcą w pięciu spotkaniach MŚ.
45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.
Marciniak od 2011 jest sędzią międzynarodowym, a od 2015 sędzią klasy UEFA Elite. Jest najbardziej docenianym polskim arbitrem. Prowadzi mecze ekstraklasy, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów, Ligi Europy i mecze międzypaństwowe. W 2022 i 2023 roku został wybrany najlepszym sędzią na świecie według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).
Pozostali sędziowie
Kwiatkowski podczas tegorocznego mundialu będzie pracować jako sędzia wideo i poleci na MŚ po raz drugi. W Katarze również obsługiwał VAR i współpracował z Marciniakiem, także w finale.
Dla Listkiewicza, podobnie jak dla Marciniaka, będą to trzecie mistrzostwa świata. Drugi sędzia asystent Kupsik będzie debiutantem, choć w 2025 roku pracował z Marciniakiem, Listkiewiczem i Kwiatkowskim podczas klubowych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.
Nominacje
Nominowano też 88 asystentów i łącznie 30 sędziów VAR ze wszystkich sześciu konfederacji i 50 krajowych federacji. To największy i najbardziej różnorodny skład sędziów w historii MŚ.
Wybrani sędziowie są najlepsi na świecie. Byli częścią szerszej grupy, którą zidentyfikowano i monitorowano przez ostatnie trzy lata. Uczestniczyli w seminariach i sędziowali w turniejach FIFA. Ponadto ich występy były regularnie oceniane. Wybrani otrzymali kompleksowe wsparcie od naszych trenerów fitness i personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów i psychologów. Naszym celem jest zapewnienie im optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej po przybyciu do Miami 31 maja
— powiedział Pierluigi Collina, przewodniczący Komitetu Sędziowskiego FIFA, cytowany w komunikacie piłkarskiej centrali.
W mundialu wystąpi 48 drużyn, czyli od 16 więcej niż w poprzednich edycjach turnieju tej rangi. Od 11 czerwca do 19 lipca zostaną rozegrane 104 mecze.
Tegoroczne mistrzostwa świata będą największe w historii. Zostaną też rozegrane na największym obszarze geograficznym. Dlatego wymagają największego zespołu sędziowskiego w historii. Przybędzie 41 arbitrów w porównaniu do mundialu w Katarze w 2022 roku. Wybór sześciu kobiet kontynuuje trend zapoczątkowany cztery lata temu w Katarze. Dążymy do dalszego rozwoju sędziowania wśród pań
— podkreślił Collina.
Podczas turnieju sędziowie będą codziennie trenować i mogą liczyć na kompleksowe wsparcie.
Nasi analitycy meczowi dostarczą sędziom wszystkich informacji potrzebnych do odpowiedniego przygotowania się do meczów
— poinformował były włoski arbiter.
Jak dodał, ważną rolę wspierającą arbitrów w podejmowaniu decyzji odegra technologia.
Wykorzystany zostanie system goal-line, zaawansowana wersja półautomatycznego spalonego oraz technologia piłki połączonej. Po raz pierwszy w historii MŚ kibice będą mogli spojrzeć na sytuację z perspektywy sędziego na boisku
— podsumował Collina.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757623-szymon-marciniak-jedzie-na-mundial-wraz-z-nim-polska-ekipa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.