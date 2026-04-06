Mariusz „Pudzian” Pudzianowski, ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman poinformował w mediach społecznościowych, że kilka dni temu odbył trening siłowy z prezydentem Karolem Nawrockim. „Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!” - napisał Pudzianowski na Facebooku. Sportowiec ujawnił, że zamienił z prezydentem kilka zdań, niekoniecznie o sporcie. Wyraził zadowolenie, że Karol Nawrocki jest „przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy”.
Prezydent Karol Nawrocki nie zwalnia tempa - dotyczy to nie tylko sprawowania urzędu, ale i jednej z jego największych pasji, czyli sportu. Okazuje się, że przed kilkoma dniami odbył trening siłowy. I to z samym „Dominatorem”, czyli Mariuszem Pudzianowskim.
„Naprawdę zacny wynik”
Ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman podzielił się dziś na Facebooku wrażeniami z treningu z prezydentem.
Dzień dobry wszystkim! Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!
— napisał Mariusz Pudzianowski.
Okazuje się jednak, że „Pudzianowi” Karol Nawrocki przypadł do gustu nie tylko jako sportowiec.
Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening. Pozdrawiam serdecznie Pana Prezydenta i wszystkim życzę udanego, mokrego poniedziałku! Polska Guuurą!
— podsumował.
„Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie”
Wspólnym treningiem pochwalił się także prezydent.
Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie
— napisał Nawrocki na portalu X.
W sieci pojawiło się również krótkie nagranie. Widzimy tam m.in. jak Mariusz Pudzianowski wyprowadza cios, a Karol Nawrocki wykonuje odchylenie, czyli jedną z bokserskich obron tułowiem.
