"Ma charakter chłop!". Mariusz "Pudzian" Pudzianowski trenował z prezydentem Nawrockim. Jak wrażenia? "150 kg na ławce pękło"

Mariusz "Pudzian" Pudzianowski z prezydentem Karolem Nawrockim / autor: Facebook:pudzianowski.official
Mariusz "Pudzian" Pudzianowski z prezydentem Karolem Nawrockim / autor: Facebook:pudzianowski.official

Mariusz „Pudzian” Pudzianowski, ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman poinformował w mediach społecznościowych, że kilka dni temu odbył trening siłowy z prezydentem Karolem Nawrockim. „Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!” - napisał Pudzianowski na Facebooku. Sportowiec ujawnił, że zamienił z prezydentem kilka zdań, niekoniecznie o sporcie. Wyraził zadowolenie, że Karol Nawrocki jest „przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy”.

Prezydent Karol Nawrocki nie zwalnia tempa - dotyczy to nie tylko sprawowania urzędu, ale i jednej z jego największych pasji, czyli sportu. Okazuje się, że przed kilkoma dniami odbył trening siłowy. I to z samym „Dominatorem”, czyli Mariuszem Pudzianowskim.

Naprawdę zacny wynik”

Ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman podzielił się dziś na Facebooku wrażeniami z treningu z prezydentem.

Dzień dobry wszystkim! Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!

— napisał Mariusz Pudzianowski.

Okazuje się jednak, że „Pudzianowi” Karol Nawrocki przypadł do gustu nie tylko jako sportowiec.

Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening. Pozdrawiam serdecznie Pana Prezydenta i wszystkim życzę udanego, mokrego poniedziałku! Polska Guuurą!

— podsumował.

Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie”

Wspólnym treningiem pochwalił się także prezydent.

Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie

— napisał Nawrocki na portalu X.

W sieci pojawiło się również krótkie nagranie. Widzimy tam m.in. jak Mariusz Pudzianowski wyprowadza cios, a Karol Nawrocki wykonuje odchylenie, czyli jedną z bokserskich obron tułowiem.

FB: pudzianowski.official/Joanna Jaszczuk

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

