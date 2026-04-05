Zespół PSV Eindhoven po raz trzeci z rzędu, a 27. w historii został piłkarskim mistrzem Holandii. Tytuł zapewnił mu niedzielny remis Feyenoordu Jakuba Modera z Volendam 0:0, gdyż po nim przewaga lidera nad ekipą z Rotterdamu wzrosła do 17 punktów, a do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek.
Piłkarze z Eindhoven w sobotę pokonali FC Utrecht 4:3 i prowadzą w tabeli z dorobkiem 71 punktów. Feyenoord, w którym Moder rozegrał całe spotkanie, ma 54.
Liderem zestawienia wszech czasów w liczbie tytułów mistrzowskich jest Ajax Amsterdam, który rozgrywki ligowe wygrał 36 razy. PSV jest drugie z 27, a 16-krotnie najlepszy był Feyenoord.
kk/PAP
