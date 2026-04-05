Robert Lewandowski od kilkunastu lat utrzymuje się na absolutnie topowym poziomie. Wszędzie, gdzie gra, strzela jak na zawołanie i śrubuje kolejne rekordy. We wczorajszym spotkaniu z Atletico Madryt strzelił gola nr. 118 dla Fc Barcelony. Plasuje to polskiego napastnika zaledwie dwie bramki od pierwszej dziesiątki najlepszych strzelców w historii klubu.
Lewandowski na ten wynik potrzebował 185 meczów. W zasięgu ma Josepa Escolę (120 bramek/191 występów), ale także Carlesa Rexacha (450 meczów) i Patricka Kluiverta (257), obu z 122 bramkami na koncie, Mariano Martina (129/144) oraz Rivaldo (235) i Samuela Eto (199), którzy zdobyli po 130 bramek. Najlepszym strzelcem w historii klubu przez wiele lat pozostanie Leo Messi (672).
Od czasu przybycia do Barcelony trenera Hansiego Flicka Polak jest najlepszym strzelcem drużyny z 59 bramkami w 88 meczach. Ma o sześć więcej niż Raphinha, który w najbliższym czasie będzie pauzował z powodu kontuzji. Lamine Yamal (39 bramek), Ferran (35) i Dani Olmo (20) uzupełniają listę pięciu najlepszych snajperów za kadencji niemieckiego szkoleniowca.
Barcelona bliżej mistrzostwa w La Liga
Strzelony instynktownie przez Lewandowskiego gol, przy porażce Realu Madryt na Majorce 1:2, zapewnił Katalończykom siedem punktów przewagi w tabeli. Statystycy zwracają uwagę, że dotąd w historii nikt nie zaprzepaścił szansy na mistrzostwo Hiszpanii, mając taki zapas punktowy na osiem kolejek przed końcem rozgrywek.
W końcowej fazie La Liga Barca rozegra cztery mecze u siebie: z RCD Espanyol, Celtą, Realem Madryt i Betisem; oraz cztery na wyjeździe: z Getafe, Osasuną, Alaves i Valencią.
Ponadto drużyna Flicka nadal liczy się w europejskich pucharach i zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt, które wyeliminowało Blaugranę z wyścigu po Puchar Króla.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757327-scisla-elita-lewandowski-srubuje-rekord-w-barcelonie
