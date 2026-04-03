Cristiano Ronaldo powrócił na boisko po ponad miesiącu przerwy spowodowanej kontuzją i poprowadził swoją drużynę, Al-Nassr, do zwycięstwa nad Al-Najma (5:2) w 27. kolejce ligi saudyjskiej. Portugalczyk strzelił dwa gole, dzięki czemu jego dorobek bramkowy wzrósł do 967 trafień.
CR7 pauzował dokładnie przez 34 dni z powodu kontuzji mięśniowej. Rehabilitację przechodził w Hiszpanii. Był poza narodową kadrą na mecze towarzyskie z Meksykiem i USA.
Al-Nassr, zespół prowadzona przez jego rodaka Jorge Jesusa, odniósł piętnaste zwycięstwo z rzędu, czternaste w lidze saudyjskiej, choć opór rywala udało się przełamać dopiero w drugiej połowie.
Dwie bramki Cristiano Ronaldo
Ronaldo strzelił bramki nr 3 i 4 dla zespołu z Rijadu. Najpierw pokonał bramkarza rywali z rzutu karnego (56.), a później wykorzystał (73.) podanie z prawej strony od Nawafa Boushala. Portugalczyk w tym sezonie ligowym ma na koncie 23 trafienia. Do najskuteczniejszego zawodnika Ivana Toneya traci dwa gole.
Al Nassr umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli z sześciopunktową przewagą nad Al-Hilal, który rozegrał jeden mecz mniej.
tkwl/PAP/X
