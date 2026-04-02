Kamil Grosicki poinformował w swoich mediach społecznościowych, że kończy swoją karierę reprezentacyjną.
101 występów w reprezentacji Polski. Duma, wzruszenie i ogromna wdzięczność. Spełniłem marzenie, które nosiłem w sobie od dziecka. Cieszę się, że mogłem jeszcze wrócić i w jakimś stopniu pomóc drużynie w ważnych chwilach
— napisał.
Dziękuję za wszystko kibicom, kolegom z drużyny, trenerom i każdemu, kto był częścią tej drogi. To był dla mnie zaszczyt
— wskazał.
Do wpisu Grosicki zamieścił emocjonujące nagranie.
Kariera reprezentacyjna
To już drugi raz, kiedy Grosicki kończy karierę w reprezentacji Polski. W czerwcu 2025 rozegrał on swój mecz pożegnalny, ale kiedy w sierpniu Michała Probierza zastąpił Jan Urban, piłkarz postanowił wznowić swoją karierę i walczyć o mistrzostwa świata 2026. Zadanie to zakończyło się jednak niepowodzeniem po emocjonującym finale baraży ze Szwecją.
Kamil Grosicki reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w 2012, 2016 i 2024 roku oraz na mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku.
Adrian Siwek/Facebook
