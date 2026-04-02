Kamil Grosicki kończy reprezentacyjną karierę! Poruszający wpis piłkarza. "Spełniłem marzenie, które nosiłem w sobie od dziecka"

Grosicki kończy karierę. / autor: Екатерина Лаут, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons // Fratria
Kamil Grosicki poinformował w swoich mediach społecznościowych, że kończy swoją karierę reprezentacyjną.

101 występów w reprezentacji Polski. Duma, wzruszenie i ogromna wdzięczność. Spełniłem marzenie, które nosiłem w sobie od dziecka. Cieszę się, że mogłem jeszcze wrócić i w jakimś stopniu pomóc drużynie w ważnych chwilach

— napisał.

Dziękuję za wszystko kibicom, kolegom z drużyny, trenerom i każdemu, kto był częścią tej drogi. To był dla mnie zaszczyt

— wskazał.

Do wpisu Grosicki zamieścił emocjonujące nagranie.

Kariera reprezentacyjna

To już drugi raz, kiedy Grosicki kończy karierę w reprezentacji Polski. W czerwcu 2025 rozegrał on swój mecz pożegnalny, ale kiedy w sierpniu Michała Probierza zastąpił Jan Urban, piłkarz postanowił wznowić swoją karierę i walczyć o mistrzostwa świata 2026. Zadanie to zakończyło się jednak niepowodzeniem po emocjonującym finale baraży ze Szwecją.

Kamil Grosicki reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w 2012, 2016 i 2024 roku oraz na mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku.

