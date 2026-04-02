Prezydent Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Aleksander Ceferin w wywiadzie dla dziennika „La Gazzetta dello Sport” ostrzegł Włochy, współgospodarza Euro 2032 wraz z Turcją, że mogą stracić prawo do organizacji imprezy ze względu na stan swoich stadionów.
Ceferin ich stan określił jako „jeden z najgorszych w Europie”.
Euro 2032 jest zaplanowane i się odbędzie, to pewne. Mam nadzieję, że włoska infrastruktura będzie na czas gotowa. W przeciwnym razie turniej nie odbędzie się we Włoszech
— powiedział Ceferin.
Stan włoskich stadionów
Podobnie jak w maju ubiegłego roku, szef europejskiej piłki nożnej ubolewał nad stanem włoskich stadionów, kilkakrotnie podkreślał, że na razie gospodarze nic nie robią, aby sytuacja uległa poprawie.
Włoscy politycy powinni może zadać sobie pytanie, dlaczego ich infrastruktura piłkarska należy do najgorszych w Europie
— dodał.
Ceferin przyznał, że obecnie „najpoważniejszym problemem włoskiej piłki nożnej jest relacja między polityką piłkarską a normalną polityką”.
Problem
Po uzyskaniu nominacji Włochy miały wyznaczyć pięć stadionów, na których odbędą się mecze Euro 2032. Oferty złożyło 11 miast/stadionów: Rzym, Florencja, Bolonia, Werona, Mediolan, Genua, Bari, Neapol, Turyn (siedziba Juventusu), Cagliari i Palermo.
Jednak - jak zauważył szef UEFA - dwie z tych ofert dotyczą stadionów, które jeszcze nie powstały. W Mediolanie Inter i AC Milan rozpoczęły projekt budowy nowego San Siro. Rada miejska Rzymu dała w zeszłym miesiącu zielone światło klubowi AS Roma na rozpoczęcie w 2027 roku budowy nowego stadionu w dzielnicy Pietralata, na północnym wschodzie stolicy Włoch.
Istnieją jednak obawy, co wyjaśnił Ceferin, że projekty te mogą jednak zostać opóźnione z powodu długotrwałego procesu administracyjnego, który jest krytykowany przez kluby Serie A. Te ciągnące się latami procedury są postrzeganego jako bardzo utrudniające modernizację infrastruktury stadionowej Italii.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/757096-cierpliwosc-sie-skonczyla-uefa-ostrzega-wlochy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.