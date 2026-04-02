Reprezentacja Polski spadła z 34. na 35. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Pozycję lidera odzyskała Francja - po raz pierwszy od prawie 10 lat. Stało się tak po remisie prowadzącej Hiszpanii z Egiptem.
Biało-czerwoni po przegraniu decydującego meczu o awans do tegorocznego mundialu 2:3 ze Szwecją zanotowali kolejny spadek w klasyfikacji, na 35. miejsce. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Wybrzeże Kości Słoniowej.
Okazja do rewanżu z ekipą „Trzech Koron” nadarzy się na wyjeździe już 28 września. Polska, obok Szwecji w grupie 4. Dywizji B Ligi Narodów, zagra również z Bośnią i Hercegowiną oraz z Rumunią.
Francja po raz ostatni zajmowała pozycje lidera po zwycięskich mistrzostwach świata 2018. W ostatnich sprawdzianach pokonała Brazylię (2:1) i Kolumbię (3:1) w Stanach Zjednoczonych podczas marcowej przerwy na mecze międzypaństwowe. Hiszpania straciło przodownictwo w rankingu po bezbramkowym remisie u siebie z Egiptem. Gospodarze zagrali częściowo w rezerwowym składzie. W zespole z Afryki zabrakło z kolei leczącego uraz Mohameda Salaha.
Les Bleus prowadzą obecnie przed Hiszpanią i Argentyną, czyli ostatnimi triumfatorami mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Anglia, Portugalia, Brazylia, Holandia, Maroko, Belgia i Niemcy.
Czołówka rankingu FIFA - stan na 31 marca 2026 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):
1) (3) Francja 1877,32 pkt
2) (1) Hiszpania 1876,40
3) (2) Argentyna 1874,81
4) (4) Anglia 1825,97
5) (6) Portugalia 1763,83
6) (5) Brazylia 1761,16
7) (7) Holandia 1757,87
8) (8) Maroko 1755,87
9) (9) Belgia 1734,71
10) (10) Niemcy 1730,37
…
35) (34) Polska 1528,00
38) (42) Szwecja - 1514,77
56) (49) Rumunia - 1451,16
65) (71) Bośnia i Herc. - 1385,84
- rywale Polski w Lidze Narodów
kk/PAP
