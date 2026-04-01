„Futbol bywa brutalny”; „sędzia grał dziś ze Szwedami”; „Trener Urban niech zostanie. Zasłużył”; „Nie pech nas wyeliminował” - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się po przegranym przez polską reprezentację finałowym meczu barażowym ze Szwecją, co zamknęło przed biało-czerownymi drzwi do tegorocznych mistrzostw świata.
Piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w tegorocznych mistrzostwach świata. W finale baraży w Sztokholmie podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją 2:3. Decydującą bramkę zdobył w 88. minucie Viktor Gyokeres. Porażka piłkarzy Jana Urbana była szeroko komentowana na platformie X.
Część komentatorów zwracała uwagę na słabą obronę reprezentacji Polski, a inni na słabe sędziowanie. Jednak niemal wszyscy docenili starania i walkę polskich piłkarzy.
Czuję ogromny smutek… bo dawno nie widziałem naszej reprezentacji grającej z takim charakterem. To był mecz, w którym było wszystko, walka, serce, odwaga. I właśnie dlatego boli jeszcze bardziej, bo zabrakło tylko jednego: zimnej głowy w kluczowych momentach. Piłka nożna bywa brutalna. Czasem nie wygrywa ten, kto gra lepiej, tylko ten, kto popełnia mniej błędów. Ale dziś naprawdę było widać drużynę. Taką, za którą chce się stać, nawet po porażce. Dziękujemy za ten mecz. Bo mimo wyniku… dawno nie było tyle nadziei. Jesteśmy z Wami!
— napisał Damian Żurawski.
Futbol bywa brutalny. Graliśmy momentami bardzo dobrze. Przegrywamy z przeciętną Szwecją… szkoda Jana Urbana i ogromnej pracy sztabu, trzeba dać im spokojnie kontynuować rozpoczęty projekt
— podkreślił Marek Szkolnikowski, Dyrektor Zarządzający w RKS Raków Częstochowa S.A.
Wiem, że dziś będą wszyscy żałować Lewandowskiego, ale mi to najbardziej Ziela szkoda. Był w takim gazie, jakby mu wreszcie coś tam przeskoczyło. To mogły być jego mistrzostwa
— napisał z kolei Marek Łangalis.
Mam nadzieję, że to były ostatnie powołania Grosickich, Bereszyńskich itp itd, tych mitycznych doświadczonych, co to „nie zawodzą”. Mamy teraz cztery zgrupowania do końca roku, by budować młodzież i przyszłość przed eliminacjami do Euro 2028. W czerwcu nawet U-21 nie gra
— stwierdził użytkownik „Pilox”.
Wiem, że to niskie, ale sędzia grał dziś ze Szwedami. Panie sędzio, to naprawdę niskie!
— ocenił dziennikarz Polsat NEWS Wojciech Dąbrowski.
Trudno mi ulec tej narracji, że „Polska była dzisiaj lepszą drużyną”. Fajnie, że potrafiliśmy Szwedów zepchnąć. Cieszy, że z piłką wyglądamy nieźle.
Ale mecz pilkarski polega na tym, że czasem też bronisz. A my jak już broniliśmy, to wychodziło, że mamy papierową obronę
— ocenił z kolei Damian Smyk.
Obrzydliwa Szwecja, paskudny sędzia i piękna przegrana Reprezentacji Polski. Przypomina mi się kadra za czasów Michniewicza. Było brzydko, ale był wynik. I dziś można się zapytać, co lepsze? Ale to dziś boli. Bardzo boli. Trener Urban niech zostanie. Zasłużył
— stwierdził Damian Czyżak.
Polska przegrała, choć chłopcy pokazali serce do gry i byli lepiej zorganizowaną drużyną. Mają wielki potencjał i za grę dziękujemy! Szwedzi bezbarwni. Sędzia meczu to jakieś nieporozumienie
— ocenił z kolei poseł PiS Michał Wójcik.
Paradoks: najlepsza od dawna reprezentacja Polski pierwszy raz od dawna bez awansu do wielkiego turnieju…
— napisał Rafał Rostkowski.
Oczywiście bolesna porażka, bo atakowaliśmy z pasją, kipiały emocje i mieliśmy mnóstwo sytuacji, robiąc wiele, by awansować. Ale koniec końców straciliśmy trzy gole z koślawą drużyną, która z pięć razy podeszła groźnie pod nasze pole karne. Nie pech nas wyeliminował
— ocenił Marcin Borzecki.
