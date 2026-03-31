Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Solnie ze Szwecją 2:3 w finale baraży i nie zagra w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabraknie w nich też Włochów, którzy nie zdołali awansować na trzecią kolejną edycję tego turnieju.
Mundial bez Polaków
Biało-czerwoni ponieśli pierwszą porażkę, od kiedy selekcjonerem jest Jan Urban. Decydującego gola zdobył w 88. minucie Viktor Gyokeres, największa gwiazda ekipy „Trzech Koron”. Wcześniej na trafienia Anthony’ego Elangi i Gustafa Lagerbielke odpowiedzieli Nicola Zalewski i Karol Świderski.
Ostatnio w wielkim turnieju Polski zabrakło w 2014 roku, w Brazylii. Z kolei wówczas po raz ostatni w MŚ wzięli udział Włosi. Nie zdołali zakwalifikować się do edycji w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022, a we wtorek awansu do tej najbliższej pozbawiła ich Bośnia i Hercegowina.
Włosi znów nie jadą na mistrzostwa
Spotkanie zaczęło się dobrze dla Italii - prowadzenie gościom w Zenicy dał po niespełna kwadransie gry Moise Kean. Jednak pod koniec pierwszej połowy czerwoną kartkę dostał środkowy obrońca Alessandro Bastoni, a gospodarze wykorzystali w drugiej połowie grę w przewadze - do remisu doprowadził w 79. minucie Haris Tabaković.
W konkursie rzutów karnych on i trzech jego kolegów byli bezbłędni, natomiast pomyliło się dwóch Włochów: Francesco Esposito i Bryan Cristante. Bośnia zwyciężyła 4-1.
Zacięty był także bój Czechów z Duńczykami w Pradze. Gospodarze dwukrotnie prowadzili, a goście dwa razy wyrównali. O awansie Czechów przesądziły dopiero „jedenastki” (3-1).
W Prisztinie o historyczny awans do wielkiego turnieju walczyło Kosowo, a jego rywalem była Turcja. Ostatecznie gospodarze, którzy w czwartek niespodziewanie wygrali w Bratysławie ze Słowacją 4:3, musieli obejść się smakiem. Jedynego gola we wtorek uzyskał w 53. minucie Kerem Akturkoglu i to Turcy jadą na swój pierwszy mundial od 2002 roku, kiedy zajęli trzecie miejsce.
Ze Starego Kontynentu awans już wcześniej uzyskali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.
Łącznie znanych jest 46 z 48 uczestników mundialu. Pozostałych dwóch wyłonią finały baraży międzykontynentalnych w Meksyku: trwa spotkanie Demokratycznej Republiki Konga z Jamajką, a o godz. 5 czasu polskiego Irak zmierzy się z Boliwią.
Turniej finałowy mistrzostw świata zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca. Tytułu bronić będzie Argentyna.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756944-sensacyjna-porazka-wlochow-w-finale-barazy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.