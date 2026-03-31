Te obrazki łamią serce! "Lewy" ze łzami w oczach i wymowny wpis. Czy to koniec reprezentacyjnej przygody? "Muszę przemyśleć parę rzeczy"

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski po przegranym 2:3 barażowym meczu finałowym o awans do mistrzostw świata ze Szwecją. / autor: PAP/Leszek Szymański
Polska reprezentacja nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Podopieczni Jana Urbana po zaciętej walce przegrali ze Szwecją 3:2. To, co rzucało się w oczy po ostatnim gwizdku, to postawa Roberta Lewandowskiego, który długo żegnał się z kibicami, a później wzruszony opuszczał boisko. Czyżby był to jeden z ostatnich meczów polskiego supernapastnika w reprezentacji? Po meczu „Lewy” powiedział, że nie jest w stanie złożyć żadnych deklaracji i musi przemyśleć parę rzeczy.

Przegrana Polaków oznacza, że Robert Lewandowski raczej na pewno nie zagra już w swojej karierze na najważniejszym piłkarskim turnieju. Po końcowym gwizdku widać było, że nasz kapitan bardzo przeżywa porażkę ze Szwedami. „Lewy” jako ostatni z polskich piłkarzy zszedł z boiska, a wcześniej podszedł do polskich kibiców, aby podziękować im za doping.

Bardzo dużo czasu w samotności po ostatnim gwizdku. W samotności ruszył do kibiców jako pierwszy (później reszta dołączyła), w samotności zszedł z boiska jako ostatni. Jakbym miał sobie wyobrazić żegnanie się z bardzo ważnym etapem w życiu, to mniej więcej tak

— napisał Przemysław Langier, dziennikarz Interii.

Z kolei po meczu „Lewy” zamieścił na Instagramie zdjęcie do którego dołączył piosenkę „Time to say Goodbye”.

kk/X/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

