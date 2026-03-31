„Kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony” - poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.
Prezes PZPN zamieścił wpis po przegranym przez polską reprezentację barażu ze Szwecją.
Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony
— napisał.
