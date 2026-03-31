Z Przemysławem Wiśniewskim w obronie i Karolem Świderskim w ataku obok Roberta Lewandowskiego rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski finałowy baraż ze Szwecją o awans do mistrzostw świata. Po pauzie za kartki wraca Nicola Zalewski. Początek spotkania w Sztokholmie o godz. 20.45.
Lewandowski wystąpi w kadrze po raz 165. i jednocześnie po raz setny założy opaskę kapitana. Natomiast Piotr Zieliński rozegra 107. mecz w barwach narodowych.
Po przerwie spowodowanej żółtymi kartkami do składu wraca nieobecny w półfinale z Albanią (2:1) Zalewski.
Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją:
Kamil Grabara - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski.
Adrian Siwek/PAP
