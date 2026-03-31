To oni zawalczą ze Szwecją o mundial! Jan Urban odsłania karty. Trzy zmiany w stosunku do składu na mecz z Albanią

Jan Urban podał skład / autor: PAP/Leszek Szymański
Z Przemysławem Wiśniewskim w obronie i Karolem Świderskim w ataku obok Roberta Lewandowskiego rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski finałowy baraż ze Szwecją o awans do mistrzostw świata. Po pauzie za kartki wraca Nicola Zalewski. Początek spotkania w Sztokholmie o godz. 20.45.

Lewandowski wystąpi w kadrze po raz 165. i jednocześnie po raz setny założy opaskę kapitana. Natomiast Piotr Zieliński rozegra 107. mecz w barwach narodowych.

Po przerwie spowodowanej żółtymi kartkami do składu wraca nieobecny w półfinale z Albanią (2:1) Zalewski.

Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją:

Kamil Grabara - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

