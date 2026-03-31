Smutna informacja z Bułgarii! Nie żyje Borisław Michajłow, wieloletni reprezentant kraju, pełniący też przez wiele lat obowiązki prezesa Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej. Miał 63 lata.
Borisław Michajłow w listopadzie ubiegłego roku trafił do szpitala po udarze mózgu. Niestety, nie odzyskał już zdrowia.
Grający na pozycji bramkarza Michajłow kojarzony jest przede wszystkim ze względu na aż 102 występy w reprezentacji Bułgarii, w tym na międzynarodowych imprezach - mistrzostwach świata w 1986 roku, 1994 roku i na mistrzostwach Europy w 1996 roku. Najważniejszy jest tu turniej z USA w 1994 roku, gdy reprezentacja Bułgarii dotarła aż do półfinału, zajmując ostatecznie czwarte miejsce.
W karierze klubowej Michajłow bronił m.in. barw takich klubów jak Lewski Sofia, Belenenses, Reading, Slavia Sofia czy FC Zurich.
Michajłow był prezesem Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2006-2019, a następnie w latach 2021-2023.
tkwl/weszlo.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756929-zmarl-legendarny-bulgarski-bramkarz-borislaw-michajlow
