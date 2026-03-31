Polscy piłkarze wygrali w Tuzi z Czarnogórą 1:0 (1:0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. To ósme z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych, którzy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E. Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.
Czarnogóra - Polska 0:1 (0:1).
Bramki: 0:1 Marcel Krajewski (37).
Żółta kartka - Czarnogóra: Vladimir Perisić, Balsa Radusinović, Danilo Vukanić, Stefan Melentijević, Lazar Maras; Polska: Igor Drapiński, Kacper Duda, Wojciech Mońka.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Czarnogóra: Vladimir Perisić (61).
Sędzia: Alexandros Tsakalidis (Grecja).
Polska: Marcel Łubik - Marcel Krajewski, Igor Drapiński, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Wiktor Nowak (84. Filip Luberecki), Antoni Kozubal, Filip Kocaba (84. Kacper Duda), Kacper Urbański (74. Wojciech Urbański), Dawid Drachal (67. Maciej Kuziemka) - Marcel Reguła (74. Daniel Mikołajewski).
Czarnogóra: Benjamin Krijestarać - Nikola Vuković, Stefan Melentijević, Marko Franeta (76. Damjan Dakić), Lazar Maras (83. Stefan Golubović) - Balsa Radusinović (60. Nenad Krivokapić), Stefan Djukanović, Vasilije Adzić, Danilo Vukanić (60. Nemanja Carević), Balsa Mrvaljević (76. Medo Juković) - Vladimir Perisić.
Przebieg meczu
W porównaniu do piątkowego, wygranego 4:1, meczu z Armenią trener Jerzy Brzęczek dokonał czterech zmian w składzie. Miejsce w bramce - za Sławomira Abramowicza - zajął Marcel Łubik. Na środku obrony Kamila Potulskiego zastąpił Wojciech Mońka, dla którego był to debiut w reprezentacji U-21. Ponadto kontuzje wyeliminowały z gry skrzydłowego Jana Faberskiego i pomocnika Mateusza Kowalczyka.
Już w pierwszej akcji meczu gospodarze mogli objąć prowadzenie, lecz Łubik popisał się dobrą interwencją wybijając piłkę nogą. W odpowiedzi groźny strzał z dystansu oddał Kacper Urbański i Benjamin Krijestarać miał trochę problemów z jego obroną.
Potem mecz, rozgrywany na bardzo kiepskiej murawie, nie był interesującym widowiskiem. Czarnogórcy grali twardo, momentami brutalnie, za co arbiter karał ich żółtymi kartkami.
W 37. minucie Polacy objęli jednak prowadzenie. Dawid Drachal podał w polu karnym do Marcela Reguły, którego strzał z kąta nogą odbił Krijestarać. Do piłki dopadł jednak Marcel Krajewski i skierował ją do bramki. To był drugi gol obrońcy Widzewa w tych eliminacjach.
W drugiej połowie biało-czerwoni grali uważnie, nie dopuszczali rywali w pobliże własnego pola karnego. W 61. minucie po faulu na Filipie Kocabie Vladimir Perisić otrzymał drugą żółtą kartkę i Czarnogórcy kończyli mecz w dziesięciu.
Podopieczni trenera Brzęczka starali się też podwyższyć prowadzenie. W 83. minucie Wiktor Nowak oddał minimalnie niecelny strzał.
W końcówce Mońka popisał się ważną interwencją blokując strzał rywala i dzięki temu biało-czerwoni utrzymali zasłużone zwycięstwo.
Eliminacje
Polskę w tych eliminacjach czekają jeszcze dwa mecze - 30 września u siebie ze Szwecją i 5 października na wyjeździe z Włochami.
Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepsza spośród drużyn z drugich pozycji. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.
Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756921-brawo-osme-z-rzedu-zwyciestwo-z-rzedu-mlodziezowki
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.