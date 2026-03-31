Reprezentacja Polski ostatni raz wygrała ze Szwedami na ich terenie prawie 100 lat temu. Ostatnie zwycięstwo odnieśliśmy w 1930 roku. Polskie „Orły” muszą tego dokonać, bądź liczyć na sukces w serii rzutów karnych, by awansować do tegorocznych mistrzostw świata w Ameryce Północnej.
Ogólny bilans meczów z ekipą „Trzech Koron” nie jest korzystny dla biało-czerwonych, którzy w 28 potyczkach odnotowali dziewięć zwycięstw, cztery remisy i doznali 15 porażek.
Ostatnio wygraliśmy prawie 100 lat temu
Jeszcze gorzej z ich perspektywy wygląda zestawienie spotkań w Szwecji. Jedyne dwie wygrane datują się na lata 1922 i 1930.
W późniejszych 10 konfrontacjach dwukrotnie padł remis, a osiem razy górą byli gospodarze, którzy wygrali trzy ostatnie mecze, w tym jedyne dwa w tym stuleciu.
Ostatni pojedynek obu drużyn w Szwecji, towarzyski, rozegrany 5 czerwca 2004, zakończył się wygraną miejscowych 3:0.
Złe wspomnienia z szeregu potyczek ze Skandynawami poprawiło barażowe zwycięstwo w Chorzowie niemal równo cztery lata temu, które zdecydowało o awansie Polaków do mundialu w Katarze.
Dwa razy obie jedenastki zmierzyły się w wielkich turniejach. W mundialu 1974 w Stuttgarcie zespół trenera Kazimierza Górskiego wygrał w drugiej fazie grupowej 1:0, a w 2021 roku w Sankt Petersburgu w meczu pierwszej rundy mistrzostw Europy Szwedzi zwyciężyli 3:2.
Do dwóch kolejnych spotkań obu ekip dojdzie jesienią tego roku, gdyż los skojarzył je w jednej grupie dywizji B Ligi Narodów.
Mecze Polski w Szwecji
Dotychczasowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w Szwecji:
28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1) 18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0) 03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0) 28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2) 23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1) 14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2) 07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3) 21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0) 07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ 07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0) 22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0) 09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME 11.06.2003: Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME 05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (1:0)
Adam Bąkowski/PAP
