Znów to zrobił! Kimi Antonelli z Mercedesa z drugim zwycięstwem w Formule 1. Włoch triumfował w Grand Prix Japonii

  • Sport
  • opublikowano:
Kimi Antonelli / autor: PAP/EPA
Kimi Antonelli / autor: PAP/EPA

Startujący z pole position Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii na torze Suzuka, trzecią rundę mistrzostw świata. To drugie z rzędu i w karierze zwycięstwo 19-letniego kierowcy, który wcześniej był najlepszy w Szanghaju.

Po zwycięstwie na torze Suzuka Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Włoch rywalizuje w F1 drugi sezon. W ekipie Mercedesa w 2025 zastąpił Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który przeszedł do Ferrari.

Drugie miejsce Piastriego

Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, a trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych