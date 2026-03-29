Startujący z pole position Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii na torze Suzuka, trzecią rundę mistrzostw świata. To drugie z rzędu i w karierze zwycięstwo 19-letniego kierowcy, który wcześniej był najlepszy w Szanghaju.
Po zwycięstwie na torze Suzuka Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Włoch rywalizuje w F1 drugi sezon. W ekipie Mercedesa w 2025 zastąpił Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który przeszedł do Ferrari.
Drugie miejsce Piastriego
Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, a trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756711-znow-to-zrobil-kimi-antonelli-triumfowal-w-grand-prix-japonii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.