Iga Świątek nie zagra w decydującym meczu z Ukrainą! "Nie jest to dla mnie łatwe"; "Mam nadzieję, że to rozumiecie"

Na zdjęciu tenisista odbija piłkę na korcie oraz wpis Igi Świątek (screen z Fb) / autor: pixabay.com/Fb-Iga Świątek (screen)
Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie” - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, informując, że nie zagra w meczu Polska-Ukraina w Gliwicach, którego stawką jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup w chińskim Shenzen.

Już wcześniej poinformowano, że w kadrze znalazły się: Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Piąte miejsce pozostawało puste i jest już jasne, że nie zajmie go Świątek.

Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie. Ostatni czas jest dla mnie wymagający – zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie

— napisała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Stawką awans do turnieju w Shenzen

Świątek po przeciętnym starcie sezonu, w którym w żadnym turnieju nie dotarła do półfinału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu spadnie na czwarte miejsce. Pięć dni temu zdecydowała się zakończyć współpracę z trenerem Wimem Fissette’em. Nazwisko jej nowego szkoleniowca nie jest jeszcze znane.

Stawką spotkania w Gliwicach jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się 21-27 września w chińskim Shenzhen.

Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami.

Adam Bąkowski/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

