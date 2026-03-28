„Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie” - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, informując, że nie zagra w meczu Polska-Ukraina w Gliwicach, którego stawką jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup w chińskim Shenzen.
Już wcześniej poinformowano, że w kadrze znalazły się: Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Piąte miejsce pozostawało puste i jest już jasne, że nie zajmie go Świątek.
Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie. Ostatni czas jest dla mnie wymagający – zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie
— napisała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.
Stawką awans do turnieju w Shenzen
Świątek po przeciętnym starcie sezonu, w którym w żadnym turnieju nie dotarła do półfinału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu spadnie na czwarte miejsce. Pięć dni temu zdecydowała się zakończyć współpracę z trenerem Wimem Fissette’em. Nazwisko jej nowego szkoleniowca nie jest jeszcze znane.
Stawką spotkania w Gliwicach jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się 21-27 września w chińskim Shenzhen.
Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756683-swiatek-nie-zagra-z-ukraina-mam-nadzieje-ze-to-rozumiecie
