„Cześć Kamil. Już jesteś legendą i będziesz postrzegany jako legenda do końca życia” - powiedział Jurgen Klopp w nagraniu, do kończącego bogatą karierę Kamila Stocha. Razem z legendarnym trenerem Liverpoolu życzenia przesłał Jerzy Dudek.
Kamil Stoch zbliża się do końca swojej kariery sportowej. Jego ostatni „last dance” odbędzie się jutro na skoczni mamuciej w Planicy.
Z tej okazji były bramkarz reprezentacji Polski i Liverpoolu Jerzy Dudek nagrał dla niego specjalne życzenia.
Kamil, gratulacje za wszystkie osiągnięcia, sukcesy. Wielkie dzięki za emocje. Życzę ci wszystkiego najlepszego na emeryturze. Wierz mi, nie jest źle. Jeszcze mam specjalną wiadomość dla ciebie od chłopaków. Trzymaj się
— powiedział emerytowany goalkeeper.
„Wtedy życie się tak naprawdę zaczyna”
Następnie w kadrze wraz z Dudkiem pojawił się… Jurgen Klopp.
Cześć Kamil. Już jesteś legendą i będziesz postrzegany jako legenda do końca życia. Wszystkie wspaniałe rzeczy, które zrobiłeś. Powiedziano mi, że przejdziesz na emeryturę. Oboje (z Dudkiem) wiemy, że wtedy życie się tak naprawdę zaczyna. Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących wydarzeń
— dodał były trener Liverpoolu.
Szczęśliwej emerytury, wszystkiego dobrego. To nie jest zła rzecz
— kontynuował Dudek.
Nie, nie jest. To dopiero nowy początek. Wszystkiego najlepszego. Od teraz będziesz skakać w inny sposób
— skwitował Klopp.
