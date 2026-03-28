Pojawiła się informacja, że UEFA ukarała serbską Crvenę Zvezdę za oprawę, którą kibice zaprezentowali podczas meczu Ligi Europy z francuskim Lille, a na której widać był wizerunek świętego Symeona, patrona Serbii z napisem: „Niech nasza wiara zaprowadzi cię do zwycięstwa”. Według serbskiego portalu „Sportissimo” zostali oni w istocie ukarani za przyśpiewki oraz race.
Klub z Belgradu został ukarany grzywną w wysokości 95 500 euro.
Początko informowano, że stało się to z powodu religijnej oprawy. W niektórych mediach podawano, że oprawa przedstawiała Jezusa Chrystusa, w istocie jednak, co potwierdzają serbskie media, ukazywała ona św. Symeona, patrona Serbii.
Na sprawę zareagował grecki europoseł Fragkos Emmanouil Fragkoulis.
Złożyliśmy formalne pismo do Europejskiego Komisarza ds. Sportu w sprawie grzywny nałożonej po incydencie w Belgradzie, wyrażając poważne zaniepokojenie stanowiskiem UEFA w sprawie wypowiedzi prawosławnych chrześcijan. Wybiórcze egzekwowanie przepisów ujawnia wyraźne podwójne standardy. Nie można twierdzić, że panuje neutralność, gdy wiara jest traktowana nierówno
— wskazał w serwisie X.
Okazało się jednak, że problemem miała być nie sama oprawa, ale okrzyki serbskich kibiców oraz odpalone race.
