Prezydent Karol Nawrocki nie tylko był obecny na mecz, ale i osobiście pogratulował polskim piłkarzom zwycięstwa nad Albanią 2:1 w Warszawie w półfinale barażowym o awans do mistrzostw świata. Po meczu odwiedził drużynę w szatni. Zaintonował tam hasło dobrze znane polskim kibicom.
„Gramy dalej! Brawo Polacy” - przekazał prezydent RP w serwisie społecznościowym X, publikując zdjęcia z murawy i z piłkarzami, w tym Robertem Lewandowskim.
Po meczu odwiedził również piłkarzy w szatni, a krótki film z tego spotkania zamieścił portal PZPN „Łączy Nas Piłka”. Widać na nim, jak Karol Nawrocki - świętując z biało-czerwonymi - z całą mocą intonuje hasło:
Kto wygrał mecz?
Zawodnicy i sztab trenerski głośno odpowiadają:
Polska!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.