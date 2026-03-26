Z Kamilem Grabarą w bramce i - co jest niespodzianką - 19-letnim Filipem Rózgą w drugiej linii rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski mecz z Albanią w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata.
27-letni Grabara, na co dzień zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg, po raz czwarty zagra w reprezentacji. Wcześniej bramkarzem numer jeden w kadrze był leczący obecnie kontuzję Łukasz Skorupski.
Z kolei występujący w Sturmie Graz Rózga zaliczy występ numer 3. 19-latek zadebiutował w listopadowym spotkaniu z Holandią (1:1) w grupowych kwalifikacjach do mundialu.
Występ numer 164 w drużynie narodowej odnotuje Robert Lewandowski, który jednocześnie po raz 99. założy opaskę kapitana. Natomiast Piotr Zieliński rozegra 106. mecz w reprezentacji.
Na debiut musi poczekać 17-letni Oskar Pietuszewski, który robi furorę w barwach FC Porto w lidze portugalskiej, ale w czwartek jest wśród rezerwowych.
Z powodu żółtych kartek nie może przeciw Albanii zagrać Nicola Zalewski.
Skład Polski: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756489-takim-skladem-na-mecz-z-albania-wyjdzie-polska-reprezentacja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.