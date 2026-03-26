Takim składem na mecz z Albanią wyjdzie polska reprezentacja. Jest spora niespodzianka! W drugiej linii zagra 19-latek

Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek (C) podczas treningu kadry w Warszawie. / autor: PAP/Leszek Szymański
Z Kamilem Grabarą w bramce i - co jest niespodzianką - 19-letnim Filipem Rózgą w drugiej linii rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski mecz z Albanią w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata.

27-letni Grabara, na co dzień zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg, po raz czwarty zagra w reprezentacji. Wcześniej bramkarzem numer jeden w kadrze był leczący obecnie kontuzję Łukasz Skorupski.

Z kolei występujący w Sturmie Graz Rózga zaliczy występ numer 3. 19-latek zadebiutował w listopadowym spotkaniu z Holandią (1:1) w grupowych kwalifikacjach do mundialu.

Występ numer 164 w drużynie narodowej odnotuje Robert Lewandowski, który jednocześnie po raz 99. założy opaskę kapitana. Natomiast Piotr Zieliński rozegra 106. mecz w reprezentacji.

Na debiut musi poczekać 17-letni Oskar Pietuszewski, który robi furorę w barwach FC Porto w lidze portugalskiej, ale w czwartek jest wśród rezerwowych.

Z powodu żółtych kartek nie może przeciw Albanii zagrać Nicola Zalewski.

Skład Polski: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

