Transpłciowi sportowcy nie będą mogli startować w igrzyskach olimpijskich. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) uchwalił nowe zasady kwalifikacji, zgodne z rozporządzeniem prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie sportu kobiecego przed imprezą w Los Angeles w 2028 roku.
MKOl opublikował 10-stronicowy dokument po posiedzeniu zarządu. Nakłada on również ograniczenia na sportowców, m.in. na Caster Semenya z RPA, w związku z problemami zdrowotnymi znanymi jako różnice w rozwoju płciowym, czyli DSD. Według badań, biegaczki dotknięte DSD mają wyższy poziom hormonu niż wynosi średnia dla kobiet, co skutkuje większą masą mięśniową i wyższym poziomem hemoglobiny. Semenya, która według IAAF biologicznie jest mężczyzną, dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie startując jako kobieta.
Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta USA
Polityka kwalifikacyjna będzie obowiązywać od igrzysk w Los Angeles w lipcu 2028 roku. Nie ma mocy wstecznej. Jak podkreślił MKOl, „chroni uczciwość, bezpieczeństwo i integralność w kategorii kobiet”.
Kwalifikacja do dowolnych zawodów kategorii kobiecej w igrzyskach olimpijskich lub innych zawodach MKOl, w tym w sportach indywidualnych i drużynowych, jest obecnie ograniczona do biologicznych kobiet, co będzie określane na podstawie jednorazowego badania genetycznego SRY. Opierając się na dowodach naukowych, MKOl uważa, że obecność genu SRY jest ustalona na całe życie i stanowi wysoce wiarygodny dowód na to, że u zawodniczki rozwinęła się płeć męska
— poinformował Komitet w komunikacie prasowym.
Przed igrzyskami w Paryżu trzy czołowe dyscypliny sportowe – lekkoatletyka, pływanie i kolarstwo – wprowadziły już przepisy wykluczające z rywalizacji kobiety transpłciowe, które przeszły okres męskiego dojrzewania.
W dokumencie MKOl szczegółowo opisano badania, z których wynika, że urodzenie się mężczyzną daje korzyści fizyczne, które są później zachowane, mimo zmiany płci.
Mężczyźni doświadczają trzech znaczących szczytów testosteronu: w łonie matki, w okresie niemowlęcym oraz od okresu dojrzewania do dorosłości. Daje to mężczyznom indywidualną, zależną od płci przewagę w sportach i konkurencjach wymagających siły, mocy i/lub wytrzymałości
— można przeczytać w komunikacie.
Nowe przepisy MKOl są zgodne z rozporządzeniem prezydenta USA, podpisanym w lutym zeszłego roku, „Keeping Men Out of Women’s Sports” (Trzymanie mężczyzn z dala od sportu kobiet - PAP), na bazie którego zakazuje się sportowcom transpłciowym udziału w zawodach szkolnych, uniwersyteckich i zawodowych w kobiecych kategoriach w Stanach Zjednoczonych.
Robert Knap/PAP
