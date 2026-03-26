Polscy piłkarze chcą zrobić przedostatni krok na drodze do mistrzostw świata. W półfinałowym meczu barażowym, najważniejszym w dotychczasowej karierze trenerskiej Jana Urbana, podejmą o 20.45 w Warszawie Albanię. Zwycięzca zagra pięć dni później z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.
Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie walczą w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.
Za pierwszym razem kadrę prowadził Czesław Michniewicz, a za drugim Michał Probierz, którego następcą w lipcu 2025 roku został właśnie Urban.
63-letni szkoleniowiec wystąpił w mistrzostwach świata jako piłkarz - w 1986 roku w Meksyku. Teraz stanie przed najważniejszym wyzwaniem w swojej karierze trenerskiej.
Tak, to najważniejszy mecz. W spotkaniach eliminacyjnych, po ewentualnym potknięciu, można coś nadrobić. W barażach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj jest gra o wszystko
— przyznał Urban.
Wypowiedź trenera Albańczyków
Rywale wypowiadają się o biało-czerwonych z dużym szacunkiem.
Nie znam trenera Urbana osobiście, ale robi bardzo korzystne wrażenie. I jest świetnym szkoleniowcem. Potrafił stworzyć zespół silny w defensywie i ataku. Ta drużyna jest lepsza niż rok temu
– podkreślił selekcjoner Albańczyków Sylvinho.
Zwycięzca czwartkowego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą towarzysko.
Urban potwierdził, że jeśli jego ekipie przyjdzie spotkać się z Ukraińcami (mecz w Walencji), to poleci do Hiszpanii już w piątek. Natomiast jeżeli rywalami będą Szwedzi (spotkanie w Sztokholmie), to wylot do tego kraju nastąpi dopiero w niedzielę.
Triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.
PAP/mly
