„Po sezonie odejdę z Liverpoolu” - przekazał Mohamed Salah za pośrednictwem Instagrama. 33-letni egipski piłkarz rozpoczął w ten sposób pożegnanie z kibicami. Jego odejście potwierdził angielski klub na swojej stronie internetowej.
Chciałbym zacząć od tego, że nigdy nie przypuszczałem, jak ten klub, to miasto, ci ludzie staną się częścią mojego życia. Liverpool to nie tylko klub piłkarski, to pasja, historia, duch. Nie potrafię tego opisać słowami komuś, kto nie był częścią tego klubu
— powiedział Salah w opublikowanym materiale wideo.
Napastnik osiągnął porozumienie z „The Reds”, dzięki któremu zamknie niezwykły, dziewięcioletni rozdział na Anfield. Salah wyraził chęć jak najszybszego przekazania tej informacji kibicom, aby zapewnić transparentność co do swojej przyszłości, z szacunku i wdzięczności dla nich
— napisano na stronie klubu.
Kariera w Liverpoolu
Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Romy. W 2019 roku drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a w kolejnym sezonie mistrzostwo Anglii. Kolejny tytuł w Premier League zespół wywalczył w rozgrywkach 2024/25. W 435 występach Salah zdobył 255 goli, co czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu.
Adrian Siwek/PAP
