Legendarny piłkarz zostanie trenerem reprezentacji Francji! Zinedine Zidane ma po mundialu zastąpić Didiera Deschamps'a

Zinedine Zidane / autor: David Ruddell, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Jak poinformował portal ESPN, legenda piłki nożnej Zinedine Zidane zostanie po tegorocznych mistrzostwach świata selekcjonerem reprezentacji Francji.

53-letni Zidane miał już się porozumieć z Francuską Federacją Piłkarską w sprawie zastąpienia Didiera Deschamps’a, który pełni tę funkcję od 2012 roku. Obecny selekcjoner już kilka miesięcy temu zapowiedział, że po mistrzostwach w Ameryce Północnej odejdzie ze stanowiska.

Zidane jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii francuskiego futbolu. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz po mistrzostwo Europy. W piłce klubowej największe sukcesy osiągnął w Realu Madryt, z którym wygrał Ligę Mistrzów, zdobył Superpuchar i Puchar Interkontynentalny. W 1998 roku został uhonorowany Złotą Piłką, trzykrotnie był wybierany Piłkarzem Roku FIFA (1998, 2000 i 2003).

Jako trener Zidane dwukrotnie prowadził Real Madryt (2016-18, 2019-21), z którym trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów.

mly/PAP

