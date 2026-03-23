Iga Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy z belgijskim trenerem Wimem Fissette’em. Polska tenisistka pracowała pod jego okiem od października 2024 roku.
Zwolnienie trenera Fissette’a jest pokłosiem słabej formy Świątek, którą prezentuje od początku tego sezonu. Największy sukces, jaki z nim osiągnęła, to zwycięstwo w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu, który wygrała po raz pierwszy.
Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niepokoju i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie. Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissette’em podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą
— napisała Świątek w portalu społecznościowym.
Trzecia w światowym rankingu Polka nie poinformowała jeszcze, kto będzie jej nowym szkoleniowcem.
Belg w październiku 2024 zastąpił Tomasza Wiktorowskiego.
Daję sobie chwilę na zadbanie o siebie, ułożenie tego doświadczenia i przygotowanie się do nowego rozdziału
— przekazała Iga Świątek przy okazji informacji o zakończeniu współpracy z belgijskim trenerem Wimem Fissette’em. Jak dodała, reszta sztabu pozostaje bez zmian.
W tym sezonie Świątek nie wygrała żadnego turnieju
Obecny sezon jest drugim z rzędu, gdy Świątek w trzech pierwszych miesiącach roku nie wygrała żadnego turnieju, ale pierwszym od 2020 roku, gdy nie dotarła nawet do półfinału.
W tym roku zatrzymała się na ćwierćfinale Australian Open, przegrywając z najlepszą później w Melbourne Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Dosze uległa mającej najlepszy czas za sobą Greczynce Marii Sakkari w ćwierćfinale, wycofała się z zawodów w Dubaju, a w Indian Wells w walce o półfinał wyeliminowała ją Ukrainka Elina Switolina. „Przełom” - w negatywnym znaczeniu tego słowa - nastąpił w Miami, gdzie przegrała mecz 2. rundy, a jej inauguracyjny, z Magdą Linette. Poprzednio udział w turnieju po premierowym pojedynku zakończyła w sierpniu 2021.
Na turniejowe zwycięstwo czy chociażby półfinał, nie licząc triumfu w drużynowym United Cup w styczniu, najlepsza polska tenisistka w historii czeka od 21 września, kiedy triumfowała w zawodach WTA 500 w Seulu, gdzie zabrakło wielu czołowych tenisistek.
Z Fissette’em współpracowała od października 2024, kiedy zastąpił w roli trenera Tomasza Wiktorowskiego. Pod wodzą Belga odniosła w poprzednim sezonie jeden z największych sukcesów w karierze, wygrywając po raz pierwszy najbardziej prestiżowy turniej - Wimbledon.
Świątek informację o rozstaniu z dotychczasowym trenerem opublikowała w momencie rozpoczęcia konferencji prasowej piłkarskiej reprezentacji Polski z udziałem selekcjonera Jana Urbana i kapitana Roberta Lewandowskiego.
Czytaj także
