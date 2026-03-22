Piłkarz RC Strasbourg Maximillian Oyedele zdobył bramkę w wyjazdowym meczu 27. kolejki francuskiej ekstraklasy z Nantes (3:2). To pierwszy gol Polaka, od kiedy przeniósł się do stolicy Alzacji z Legii Warszawa latem ubiegłego roku.
Urodzony w Anglii 21-letni Oyedele trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy, doprowadzając do remisu 1:1. Dwa pozostałe gole dla gości uzyskał Argentyńczyk Joaquin Panichelli, który z 16 golami jest liderem ligowej klasyfikacji strzelców.
Strasbourg ma 40 punktów i jest na ósmej pozycji, ze stratą 20 do prowadzącego i broniącego tytułu Paris Saint-Germain. Nantes ma 17 pkt i jest przedostatnie.
Adam Stankiewicz/PAP/X
