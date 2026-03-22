WIDEO

To trzeba zobaczyć! Fantastyczna bramka Maximilliana Oyedele. To pierwszy gol Polaka po transferze z Legii Warszawa do RC Strasbourg

  • Sport
  • opublikowano:
autor: pixabay.com/X
autor: pixabay.com/X

Piłkarz RC Strasbourg Maximillian Oyedele zdobył bramkę w wyjazdowym meczu 27. kolejki francuskiej ekstraklasy z Nantes (3:2). To pierwszy gol Polaka, od kiedy przeniósł się do stolicy Alzacji z Legii Warszawa latem ubiegłego roku.

Urodzony w Anglii 21-letni Oyedele trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy, doprowadzając do remisu 1:1. Dwa pozostałe gole dla gości uzyskał Argentyńczyk Joaquin Panichelli, który z 16 golami jest liderem ligowej klasyfikacji strzelców.

Strasbourg ma 40 punktów i jest na ósmej pozycji, ze stratą 20 do prowadzącego i broniącego tytułu Paris Saint-Germain. Nantes ma 17 pkt i jest przedostatnie.

Adam Stankiewicz/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych