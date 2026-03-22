Trwa 23. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji!
00:01. Ambasador USA przy ONZ nie wykluczył uderzeń na irańską elektrownię jądrową
Ambasador USA przy ONZ Michael Waltz nie wykluczył, że irańska elektrownia atomowa w Buszehrze może stać się celem amerykańskich ataków. Zaznaczył jednak, że administracja Trumpa będzie starać się atakować tylko infrastrukturę zasilającą działania wojskowe, choć przyznał, że będzie to trudne.
Nigdy nie zdjąłbym żadnej opcji ze stołu dla prezydenta, a już na pewno nie w ogólnokrajowej telewizji
— powiedział Waltz podczas wywiadu dla CBS, pytany o to, czy może wykluczyć atak na elektrownię atomową. Polityk zaznaczył jednak, że zakład w Buszehrze o mocy 1 GW nie jest największym w Iranie, wskazując na gazową elektrownię pod Teheranem o mocy ponad 2,8 GW.
Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, że IRGC (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej), organizacja uznana za terrorystyczną (…) kontroluje ogromną część irańskiej infrastruktury krytycznej, gospodarkę i z pewnością wiele instytucji rządowych. A zatem w takim stopniu, w jakim osłabiamy ich potencjał militarny i bazę przemysłową w sektorze obronnym, wszystkie opcje powinny być brane pod uwagę
— powiedział Waltz.
Pytany o to, jak USA zapewnią, by ataki te nie stanowiły zbrodni wojennej i np. nie dotknęły stacji odsalania wody morskiej, Waltz odparł, że celem będą obiekty wspierające infrastrukturę wojskową w Iranie. Zaznaczył jednak, że irańskie władze celowo i wbrew prawu międzynarodowemu „kryją się” za infrastrukturą cywilną i jej używają.
Kiedy mamy reżim, który ma władzę i tak dużo krytycznej infrastruktury, która wykorzystuje ją nie tylko do represji wobec własnego narodu, ale także do atakowania sąsiadów i naruszania sankcji ONZ, zmierzając w kierunku broni jądrowej, to te obiekty stają się uzasadnionymi celami
— dodał.
red/PAP/X/FB
