WIDEO

Brawo! Pia Skrzyszowska wywalczyła brązowych medal w halowych mistrzostw świata w Toruniu. Poprawiła przy tym rekord Polski

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Adam Warżawa
autor: PAP/Adam Warżawa

Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegu na 60 m ppł. Wynikiem 7,73 poprawiła własny rekord Polski. Zwyciężyła Devynne Charlton z Bahamów rekordem globu 7,65. Druga była Holenderka Nadine Visser, która wyprzedziła Polkę o 0,005 s.

Skrzyszowska zdobyła brąz w stojącym na rekordowym poziomie. Polka finiszowała trzecia i o 0,02 wyprzedziła czwartą z wielkich faworytek - Szwajcarkę Ditaji Kambundji.

Brąz Skrzyszowskiej to czwarty medal Polaków w Toruniu. Wcześniej złoto w biegu na 60 m ppł zdobył Jakub Szymański, srebro Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m, a brąz mikst 4x400 m.

tkwl/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych