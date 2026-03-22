Piłkarze Manchesteru City po raz dziewiąty zdobyli Puchar Ligi w Anglii. „The Citizens” pokonali w finale na Wembley Arsenal Londyn 2:0. Oba gole zdobył Nico O’Reilly.
Stołeczny zespół pod wodzą Mikela Artety przystąpił do meczu bez porażki od 14 gier. W pierwszej połowie dłużej w posiadaniu piłki był Manchester City. Zespół Pepa Guardioli nie potrafił tego wykorzystać do zmiany wyniku.
Po przerwie dalej trwała dominacja „The Citizens”, a dwa gole w odstępie kilku minut zdobył O’Reilly (60. i 64.). 21-letni wychowanek City i reprezentant Anglii najpierw wykorzystał błąd bramkarza Kepy Arrizabalagi, a następnie trafił do siatki głową z kilku metrów po podaniu Matheusa Nunesa.
Manchester City i Guardiola zdobyli wspólnie piąty Puchar Ligi, ale pierwszy od 2021 roku. Prowadzący w ekstraklasie Arsenal stracił szansę na zdobycie pierwszego trofeum od Pucharu Anglii w 2020 roku.
Między tymi drużynami rozstrzygnie się prawdopodobnie też kwestia mistrzostwa kraju.
tkwl/PAP
