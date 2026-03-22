Manchester City zdobywcą Pucharu Ligi Angielskiej! „The Citizens” w finale na Wembley pokonali Arsenal Londyn 2:0

autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN
Piłkarze Manchesteru City po raz dziewiąty zdobyli Puchar Ligi w Anglii. „The Citizens” pokonali w finale na Wembley Arsenal Londyn 2:0. Oba gole zdobył Nico O’Reilly.

Stołeczny zespół pod wodzą Mikela Artety przystąpił do meczu bez porażki od 14 gier. W pierwszej połowie dłużej w posiadaniu piłki był Manchester City. Zespół Pepa Guardioli nie potrafił tego wykorzystać do zmiany wyniku.

Po przerwie dalej trwała dominacja „The Citizens”, a dwa gole w odstępie kilku minut zdobył O’Reilly (60. i 64.). 21-letni wychowanek City i reprezentant Anglii najpierw wykorzystał błąd bramkarza Kepy Arrizabalagi, a następnie trafił do siatki głową z kilku metrów po podaniu Matheusa Nunesa.

Manchester City i Guardiola zdobyli wspólnie piąty Puchar Ligi, ale pierwszy od 2021 roku. Prowadzący w ekstraklasie Arsenal stracił szansę na zdobycie pierwszego trofeum od Pucharu Anglii w 2020 roku.

Między tymi drużynami rozstrzygnie się prawdopodobnie też kwestia mistrzostwa kraju.

tkwl/PAP

