Piłkarz Feyenoordu Rotterdam Jakub Moder zdobył bramkę w zremisowanym 1:1 meczu u siebie z Ajaksem Amsterdam w 28. kolejce holenderskiej ekstraklasy. To pierwsze ligowe trafienie Polaka w tym sezonie i zarazem świetna informacja selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana przed barażowym meczem o awans do mistrzostw świata z Albanią.
Karny Modera
Reprezentant Polski wykorzystał rzut karny w 84. minucie, doprowadzając do wyrównania. Wcześniej prowadzenie gościom dał Sean Steur (54.).
26-letni pomocnik znalazł się w podstawowym składzie Feyenoordu w siódmym meczu z rzędu. Polak od sierpnia do końcówki stycznia leczył kontuzję pleców.
Feyenoord wiceliderem
W piątek Jakub Moder znalazł się w gronie piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na baraże o awans do mistrzostw świata.
Feyenoord jest wiceliderem holenderskiej ekstraklasy z dorobkiem 53 punktów. Prowadzi PSV Eindhoven - lider miał 68 pkt przed rozpoczęciem trwającego spotkania z SC Telstar.
