Dobre wieści dla Jana Urbana. Jakub Moder dał sygnał selekcjonerowi. Bramka Polaka w meczu Feyenoordu z Ajaksem

Jakub Moder / autor: PAP/EPA
Piłkarz Feyenoordu Rotterdam Jakub Moder zdobył bramkę w zremisowanym 1:1 meczu u siebie z Ajaksem Amsterdam w 28. kolejce holenderskiej ekstraklasy. To pierwsze ligowe trafienie Polaka w tym sezonie i zarazem świetna informacja selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana przed barażowym meczem o awans do mistrzostw świata z Albanią.

Karny Modera

Reprezentant Polski wykorzystał rzut karny w 84. minucie, doprowadzając do wyrównania. Wcześniej prowadzenie gościom dał Sean Steur (54.).

26-letni pomocnik znalazł się w podstawowym składzie Feyenoordu w siódmym meczu z rzędu. Polak od sierpnia do końcówki stycznia leczył kontuzję pleców.

Feyenoord wiceliderem

W piątek Jakub Moder znalazł się w gronie piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na baraże o awans do mistrzostw świata.

Feyenoord jest wiceliderem holenderskiej ekstraklasy z dorobkiem 53 punktów. Prowadzi PSV Eindhoven - lider miał 68 pkt przed rozpoczęciem trwającego spotkania z SC Telstar.

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

