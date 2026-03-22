„Kacper jest w porządku, rozmawiałem z nim, jest przytomny, rozmawiał przez telefon z rodzicami” - powiedział reporterowi Eurosportu trener polskich skoczków Maciej Maciusiak. Tomasiak podczas skoku w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund miał upadek.
Kacper pojedzie do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania, gdyż narzeka, że boli go kark. Musimy wiedzieć, czy nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń
— dodał Maciusiak.
Szkoleniowiec zaznaczył, że o tym, czy Polacy wezmą udział w pierwszej serii, która jest zaplanowana na godz. 17.15, podejmie decyzję tuż przed konkursem.
Zdrowie jest najważniejsze, nie będziemy ryzykowali
— podkreślił Maciusiak.
Wcześniej dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile poinformował, że Tomasiak nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.
