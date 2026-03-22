Nowe informacje na temat Tomasiaka po upadku. Maciusiak: "Rozmawiałem z nim, jest przytomny"; "Narzeka, że boli go kark"

Maciusiak zabrał głos nt. zdrowia Tomasiaka / autor: Pawelstanczyk2301, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Maciusiak zabrał głos nt. zdrowia Tomasiaka / autor: Pawelstanczyk2301, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Kacper jest w porządku, rozmawiałem z nim, jest przytomny, rozmawiał przez telefon z rodzicami” - powiedział reporterowi Eurosportu trener polskich skoczków Maciej Maciusiak. Tomasiak podczas skoku w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund miał upadek.

Kacper pojedzie do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania, gdyż narzeka, że boli go kark. Musimy wiedzieć, czy nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń

— dodał Maciusiak.

Start Polaków

Szkoleniowiec zaznaczył, że o tym, czy Polacy wezmą udział w pierwszej serii, która jest zaplanowana na godz. 17.15, podejmie decyzję tuż przed konkursem.

Zdrowie jest najważniejsze, nie będziemy ryzykowali

— podkreślił Maciusiak.

Wcześniej dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile poinformował, że Tomasiak nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

