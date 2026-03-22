Kacper Tomasiak zaliczył upadek podczas skoku na obiekcie mamucim. Podczas kwalifikacji w Vikersund oddał próbę na odległość 192 metrów, której nie ustał. Multimedalista olimpijski nie zdołał się podnieść i został zniesiony na noszach.
Lider polskiej kadry skoczków narciarskich zakończył zmagania na skoczni mamuciej w norweskim Vikersund, już na etapie kwalifikacji do dzisiejszego konkursu.
Pomoc medyczna
Tomasiak oddał skok na odległość 192 metrów, niestety nie ustał próby i się przewrócił. Na pomoc Polakowi ruszył zespół medyczny, który zniósł multimedalistę olimpijskiego na noszach.
Adam Bąkowski/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756152-fatalne-wiesci-z-vikersund-tomasiak-zniesiony-na-noszach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.