Baraniewski zmiażdżył rywala w swojej drugiej walce w UFC. Polak potrzebował zaledwie 28 sekund! Otrzymał bonus za występ wieczoru

Na zdjęciu rękawice MMA oraz wpis UFC (screen z X) / autor: pixabay.com/X-UFC (screen)
Iwo Baraniewski odniósł drugie zwycięstwo w UFC. Podczas UFC Fight Night w Londynie nie dał szans Amerykaninowi Austenowi Lane’owi, z którym uporał się w zaledwie 28 sekund. Polak, po raz kolejny, otrzymał bonus za występ wieczoru.

Dla zawodnika z Polski był to dopiero drugi pojedynek w najbardziej prestiżowej federacji na świcie. Tak jak za pierwszym razem, tak i teraz dał popis niezwykłych umiejętności. Baraniewski potrzebował zaledwie 28 sekund, żeby potężnym prawym sierpowym posłać rywala na deski.

Austen Lane osunął się na matę, ale Polak nie zamierzał odpuszczać i momentalnie dopadł leżącego oraz zamroczonego rywala. Po kilku ciosach do akcji wkroczył sędzia i przerwał starcie.

Debiut Baraniewskiego w UFC

Wcześniej, Baraniewski w debiucie uporał się z Ibo Aslanem. Polak za tamten pojedynek otrzymał bonus za występ wieczoru.

