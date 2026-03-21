Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Toruniu! Polka czasem 50,83 wyrównała własny rekord kraju

  • Sport
  • opublikowano:
Natalia Bukowiecka / autor: PAP/Leszek Szymański
Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegu na 400 m. Polka czasem 50,83 wyrównała własny rekord kraju. Złoto wywalczyła Czeszka Lurdes Gloria Manuel - 50,76.

To pierwszy indywidualny medal Bukowieckiej w imprezie tej rangi.

Rekord życiowy Czeszki

Czeszka w finale ustanowiła rekord życiowy. Brąz dla Holenderki Lieke Klaver - 51,02.

PAP/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych