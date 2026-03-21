Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegu na 400 m. Polka czasem 50,83 wyrównała własny rekord kraju. Złoto wywalczyła Czeszka Lurdes Gloria Manuel - 50,76.
To pierwszy indywidualny medal Bukowieckiej w imprezie tej rangi.
Rekord życiowy Czeszki
Czeszka w finale ustanowiła rekord życiowy. Brąz dla Holenderki Lieke Klaver - 51,02.
PAP/mly
