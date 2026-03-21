Jakub Szymański został w Toruniu halowym mistrzem świata w biegu na 60 m ppł i odniósł największy sukces w karierze. W finale uzyskał 7,40. Srebro dla Hiszpana Enrique Llopisa - 7,42, a brąz dla Treya Cunninghama z USA – 7,43.
Sukcesy Polaków
To trzeci polski medal w toruńskiej imprezie, ale pierwszy złoty. Wcześniej srebro w biegu na 400 m wywalczyła Natalia Bukowiecka, a brąz sztafeta mieszana 4x400 m.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/756106-jakub-szymanski-ze-zlotem-halowych-mistrzostw-swiata
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.