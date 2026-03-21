WIDEO

Groźny wypadek w końcówce klasyka kolarskiego Mediolan-San Remo! Potężny karambol z udziałem Polki. "Mam nadzieję, że nic jej nie jest"

  • Sport
  • opublikowano:
Katarzyna Niewiadoma, która uczestniczyła w wypadku w końcówce klasyka kolarskiego Mediolan-San Remo / autor: G.Garitan/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto) uległa wypadkowi w końcówce klasyka kolarskiego Mediolan-San Remo. Wyścig wygrała Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), a piąte miejsce zajęła Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ).

Niewiadoma upadła na zjeździe z Cipressy, jednego z dwóch słynnych wzniesień wyścigu, ok. 25 km przed metą, a chwilę później wpadły na nią z dużą prędkością kolejne zawodniczki. Zakrwawiona Polka usiadła na szosie, pierwszej pomocy udzieliła jej Kim Le Court Pienaar z Mauritiusu.

Moją pierwszą reakcją było zobaczyć, co się stało z Kasią, bo to nie był przyjemny widok. Zapytałam ją, czy wszystko w porządku. Zareagowała, że chyba upadła na głowę. Mam nadzieję, że nic jej nie jest

— powiedziała na mecie Le Court Pienaar.

Najbardziej ucierpiała Debora Silvestri

Najbardziej w karambolu ucierpiała Debora Silvestri, którą odwieziono do szpitala.

Triumfowała Kopecky, pokonując w sprincie Szwajcarkę Noemi Ruegg i Włoszkę Eleonorę Camillę Gasparrini. Dodała kolejne zwycięstwo do swojego i tak już imponującego dorobku, na który składają się m.in. dwa tytuły mistrzyni świata, trzy zwycięstwa w wyścigu Dookoła Flandrii i wygrana w Paryż-Roubaix.

Włodarczyk finiszowała tuż za czołowymi zawodniczkami, ze stratą czterech sekund.

Trwa wyścig mężczyzn. Słynny klasyk, nazywany wiosennymi mistrzostwami świata, ma najwyższą kategorię World Tour.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych