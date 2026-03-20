Jan Urban odsłania karty! Znamy powołania reprezentacji Polski na barażowe mecze. Pietuszewski znalazł się na liście!

Jan Urban ogłosił powołania na baraże / autor: Fratria
Jan Urban ogłosił powołania na baraże / autor: Fratria

Siedemnastoletni Oskar Pietuszewski został po raz pierwszy powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski. Listę piłkarzy wybranych przez selekcjonera Jana Urbana opublikował PZPN. Biało-czerwoni rywalizować będą od czwartku w barażach o awans do mistrzostw świata.

Pietuszewski jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Od stycznia broni barw FC Porto, u boku m.in. Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy też otrzymali powołanie do kadry.

Wrócił do niej także Jakub Moder, który ostatnio w spotkaniu drużyny narodowej wystąpił 10 czerwca ubiegłego roku z Finlandią (2:1). Od sierpnia do końcówki stycznia leczył kontuzję pleców, ale w sześciu ostatnich spotkaniach był już w wyjściowym składzie Feyenoordu Rotterdam.

Wśród powołanych nie ma m.in. kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Z kolei Nicola Zalewski nie pomoże drużynie Urbana w starciu z Albanią, bo będzie w nim pauzował za kartki.

Polska podejmie w czwartek Albanię w Warszawie w półfinale ścieżki barażowej B. Jeśli zwycięży, zmierzy się na wyjeździe albo z Ukrainą, grającą w roli gospodarza w Walencji, albo ze Szwecją. W razie powodzenia w obydwu spotkaniach biało-czerwoni zagrają w mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Turniej finałowy MŚ zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

