Siedemnastoletni Oskar Pietuszewski został po raz pierwszy powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski. Listę piłkarzy wybranych przez selekcjonera Jana Urbana opublikował PZPN. Biało-czerwoni rywalizować będą od czwartku w barażach o awans do mistrzostw świata.
Pietuszewski jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Od stycznia broni barw FC Porto, u boku m.in. Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy też otrzymali powołanie do kadry.
Wrócił do niej także Jakub Moder, który ostatnio w spotkaniu drużyny narodowej wystąpił 10 czerwca ubiegłego roku z Finlandią (2:1). Od sierpnia do końcówki stycznia leczył kontuzję pleców, ale w sześciu ostatnich spotkaniach był już w wyjściowym składzie Feyenoordu Rotterdam.
Wśród powołanych nie ma m.in. kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Z kolei Nicola Zalewski nie pomoże drużynie Urbana w starciu z Albanią, bo będzie w nim pauzował za kartki.
Polska podejmie w czwartek Albanię w Warszawie w półfinale ścieżki barażowej B. Jeśli zwycięży, zmierzy się na wyjeździe albo z Ukrainą, grającą w roli gospodarza w Walencji, albo ze Szwecją. W razie powodzenia w obydwu spotkaniach biało-czerwoni zagrają w mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.
Turniej finałowy MŚ zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.
