Komitet Dyscyplinarny FIFA ogłosił kary dla Izraelskiego Związku Piłki Nożnej po analizie zarzutów o dyskryminację. Sprawa ma swoje źródło w wniosku Palestyńczyków złożonym podczas 74. Kongresu federacji w Bangkoku w 2024 roku.
Decyzja FIFA po wniosku Palestyńczyków
Postępowanie zostało wszczęte po skardze Palestyński Związek Piłki Nożnej, którą przedstawiono na kongresie FIFA. Rada organizacji zobowiązała Komisję Dyscyplinarną do zbadania domniemanych naruszeń związanych z dyskryminacją.
W następstwie wniosku złożonego przez palestyńską federację (PFA) podczas 74. Kongresu FIFA oraz późniejszej decyzji Rady FIFA o zobowiązaniu Komisji Dyscyplinarnej do zbadania domniemanych naruszeń w postaci dyskryminacji, Komisja Dyscyplinarna FIFA uznała izraelską federację (IFA) za winną dopuszczenia się licznych naruszeń swoich zobowiązań jako członka FIFA. W efekcie Komisja Dyscyplinarna nałożyła na IFA następujące sankcje za naruszenie artykułu 13. (obraźliwe zachowanie i łamanie zasad fair play) oraz 15. (dyskryminacja i nadużycia rasistowskie) Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA
— czytamy w komunikacie.
Nałożone sankcje i obowiązki
W ramach decyzji FIFA na IFA nałożono kilka środków dyscyplinarnych.
— Federacja musi zapłacić grzywnę w wysokości 150 tysięcy franków szwajcarskich oraz otrzymała formalne ostrzeżenie.
— Dodatkowo zobowiązano ją do wdrożenia działań prewencyjnych. Wśród nich znalazł się obowiązek wywieszenia podczas trzech najbliższych meczów transparentu z hasłem „Football Unites the World – No to Discrimination”. Szczegóły dotyczące jego formy i ekspozycji muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez FIFA.
— Organizacja musi również przeznaczyć jedną trzecią grzywny na przygotowanie i realizację programu przeciwdziałania dyskryminacji. Plan ten, obejmujący konkretne działania zapobiegawcze, wymaga akceptacji światowej federacji.
Rasistowskie zachowania kibiców
Komisja podkreśliła, że choć działa w oparciu o wewnętrzne przepisy FIFA, nie może ignorować szerszego kontekstu humanitarnego. W komunikacie zaznaczono, że futbol powinien być przestrzenią dialogu, szacunku i jedności, zwłaszcza w czasach napięć i konfliktów.
W raporcie zwrócono uwagę, że działania izraelskiej federacji IFA negatywnie wpływają na wizerunek futbolu. Chodzi m.in. o tolerowanie rasistowskich zachowań kibiców, w tym sympatyków Beitar Jerozolima, oraz dopuszczanie do przekazów o charakterze dyskryminacyjnym podczas wydarzeń sportowych.
Zdaniem komisji uchybienia te zaszkodziły reputacji piłki nożnej zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, a także podważyły zaufanie do futbolu jako narzędzia budowania jedności.
Brak surowszych kar i możliwość odwołania
Palestyńczycy wnioskowali także o objęcie sankcjami izraelskich klubów i reprezentacji, jednak FIFA nie zdecydowała się na taki krok.
Jednocześnie federacja zaznaczyła, że IFA ma prawo odwołać się od wydanej decyzji.
SC/weszlo.com
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755942-fifa-ukarala-izrael-grzywna-i-formalne-ostrzezenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.