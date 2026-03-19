Lech Poznań pokonał Szachtar Donieck, ale to nie wystarczyło. "Kolejorz" odpadł z Ligi Konferencji

Trener Szachtaru Donieck Arda Turan podczas rewanżowego meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji z Lechem Poznań. / autor: PAP/Art Service
Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Krakowie Szachtara Donieck 2:1 (2:0) w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji i odpadli z rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu rywale wygrali 3:1 i awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z holenderskim AZ Alkmaar.

Szachtar Donieck - Lech Poznań 1:2 (0:2).

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (13-głową), 0:2 Mikael Ishak (45+7-karny), 1:2 Joao Moutinho (67-samobójcza).

Żółta kartka – Szachtar Donieck: Alaa Ghram.

Sędziował: Sander van der Eijk (Holandia). Widzów: 17 754.

