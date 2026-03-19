Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Krakowie Szachtara Donieck 2:1 (2:0) w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji i odpadli z rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu rywale wygrali 3:1 i awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z holenderskim AZ Alkmaar.
Szachtar Donieck - Lech Poznań 1:2 (0:2).
Bramki: 0:1 Mikael Ishak (13-głową), 0:2 Mikael Ishak (45+7-karny), 1:2 Joao Moutinho (67-samobójcza).
Żółta kartka – Szachtar Donieck: Alaa Ghram.
Sędziował: Sander van der Eijk (Holandia). Widzów: 17 754.
kk/PAP
