Barcelona pokonała przed własną publicznością Newcastle United 7:2 w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów i awansowała do kolejnej rundy. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. W ubiegłym tygodniu w Anglii był remis 1:1.
Lewandowski wpisał się na listę strzelców w 56. minucie strzelając gola głową oraz w 61., wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Były to jego bramki numer 108 i 109 w tych rozgrywkach. Ostatnio dwa razy w jednym meczu LM trafił 9 kwietnia ubiegłego roku przeciwko Borussii Dortmund (4:0).
W pierwszej połowie na gole Brazylijczyka Raphinhi (6.) i Marca Bernala (18.) dwukrotnie odpowiedział Szwed Anthony Elanga (15. i 28.). W siódmej doliczonej minucie Barcelona znów wyszła na prowadzenie, bo rzut karny wykorzystał Lamine Yamal.
W drugiej połowie goście nie doszli już do głosu, a do dwóch trafień Lewandowskiego swoje drugie tego wieczoru dołożył też Raphinha (72.). W niedzielę Brazylijczyk popisał się hat-trickiem przeciwko Sevilli (5:2).
Szczęsny pojawił się na boiku w końcówce
Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem gospodarzy. W 82. minucie pojawił się na boisku, bo kontuzji doznał Joan Garcia.
Wczoraj awans wywalczyły ekipy broniącego tytułu Paris Saint-Germain, a także Realu Madryt, Arsenalu Londyn i Sportingu Lizbona. Pozostałe spotkania tej rundy rozpoczną się o godzinie 21.
Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.
Adam Stankiewicz/PAP/X
